Trùm giang hồ Vi 'ngộ' nhiều lần chạy án giúp Hoà 'chua'

Tại họp báo Bộ Công an chiều 6/10, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”).

Đại tá Trịnh Văn Giang cho biết, ngày 28/2, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm đối tượng tội phạm do Nguyễn Văn Vi, tức Vi "ngộ” (SN 1981, trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, Thanh Hóa) cầm đầu.

Bên cạnh đó, có Nguyễn Văn Mạnh, tức là Mạnh "gỗ" (SN 1974), là đối tượng trong băng của nhóm và có vai trò là “đàn anh”, giúp sức cho Vi. Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa lập chuyên án và đấu tranh.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Quá quá trình điều tra, Công an Thanh Hóa phát hiện Vi "ngộ" và Mạnh "gỗ" liên quan 4 nhóm hành vi và phạm tội gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế; Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã triệt phá, bóc gỡ nhóm của Vi "ngộ" và bắt giữ, xử lý hình sự 17 đối tượng. Trong đó, Vi "ngộ" bị khởi tố về 4 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán; Trốn thuế; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Mạnh "gỗ" bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.

Cụ thể, đối với nhóm hành vi Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ, năm 2023 - 2024, Nguyễn Văn Vi nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên (ở phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An), xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hoà, (tức là Hoà "chua", SN 1976, ở Thanh Hóa - đối tượng cộm cán, có mối quan hệ thân thiết với Vi).

Năm 2025, Hoà "chua" bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Quá trình chấp hành án, đối tượng tiếp tục dùng kéo đâm bạn tù tử vong và bị kết án tù chung thân. Kết quả Hoà đã được xét giảm án hai đợt vào năm 2023 và 2024, (năm 2023 giảm 20 tháng tù, 2024 giảm 18 tháng tù).

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố 2 bị can là Nguyễn Văn Vi về tội Đưa hối lộ và Hoàng Nam Liên về tội Môi giới hối lộ theo quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) bị khởi tố về 4 tội danh.

Đại tá Trịnh Văn Giang cũng thông tin thêm về nhóm hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Thanh Hóa).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó có Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh "gỗ"), và 5 đối tượng liên quan về các tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 221, 203 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu xác định thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 400 tỷ đồng.

Về nhóm hành vi trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Vi và Phạm Thị Hương Giang (vợ của Nguyễn Văn Vi).

Quá trình điều tra xác định vợ chồng Vi có hành vi trốn thuế khi mua lại căn nhà 136 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, gây thiệt hại cho Nhà nước 231 triệu đồng.

Về nhóm hành vi Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ, tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi, Công an tỉnh Thanh Hoá xác định Mạnh "gỗ" là đối tượng trong băng nhóm và có vai trò là “đàn anh”, “quân sư” cho Nguyễn Văn Vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.