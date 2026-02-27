+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Sai phạm của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ở dự án 2 bệnh viện
(VTC News) -
Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi chỉ đạo dự án Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 đã nhận tổng cộng 7,5 tỉ đồng.
Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Sai phạm của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ở dự án 2 bệnh viện
20:34 27/02/2026
VTC NEWS TV
Độc đáo nghi lễ rước 'vua, chúa sống' tại lễ hội Đền Sái
20:28 27/02/2026
Đời sống
TP.HCM yêu cầu cán bộ chuyển trạng thái từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo bứt phá
20:12 27/02/2026
Đời sống
Đến năm 2030, toàn bộ taxi ở Hà Nội chuyển sang xe điện
20:07 27/02/2026
Tin nóng
Hà Nội sẽ công khai quy hoạch không gian đô thị sông Hồng để người dân giám sát
20:00 27/02/2026
Tin nóng
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc nhận 7,5 tỷ đồng
19:54 27/02/2026
Bản tin 113
Xác định 8 cặp đấu vòng 1/8 Champions League: Real Madrid đấu với Man City
19:48 27/02/2026
Thể thao
Tổng Bí thư: Thầy thuốc là điểm tựa của người bệnh trong thời khắc khó khăn nhất
19:44 27/02/2026
Chính trị
Phát hiện 2 kho lạnh chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu bò bốc mùi thối ở Thanh Hoá
19:36 27/02/2026
Tin nóng
Chủ tịch TP.HCM yêu cầu chấm dứt tổ chức sự kiện tràn lan trên đường Lê Lợi
19:35 27/02/2026
Đời sống
Năm 2026, TP.HCM đồng loạt khởi công hơn 20 dự án trọng điểm
19:30 27/02/2026
Đầu Tư
Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'
19:04 27/02/2026
Tin tức
Tai nạn xe khách ở Lạng Sơn: Thông tin mới về sức khoẻ các nạn nhân
19:03 27/02/2026
Tin tức
CSGT Hà Nội xử lý loạt tài xế cố tình vượt rào chắn khi đi qua đường sắt
19:02 27/02/2026
Tin nóng
Phim ‘Nhà ba tôi một phòng’ của Trường Giang chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng
19:01 27/02/2026
Phim
Ngỡ ngàng trước sự lột xác của Cần Giờ sau khi Vinhomes Green Paradise hiện diện
18:14 27/02/2026
Bất động sản
Cáp quang biển AAE1 gặp sự cố ngay những ngày đầu năm
18:11 27/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Ngột ngạt khói lửa, quá tải vàng mã ở lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc
17:56 27/02/2026
Tin nóng
Meta khởi kiện 1 tài khoản Việt Nam vì quảng cáo lừa đảo
17:47 27/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Tai nạn khi thi đấu vật ở lễ hội làng, một người tử vong
17:40 27/02/2026
Tin nóng
Ông Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
17:17 27/02/2026
Tin nóng
Tuyển thủ U23 Việt Nam bất ngờ xuống giải hạng Nhất thi đấu
17:13 27/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Đào tạo y khoa không thể chỉ trong giảng đường
17:07 27/02/2026
Giáo dục
Thành Hưng cung cấp dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp tại TP.HCM
17:03 27/02/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
17:03 27/02/2026
Bản tin 113
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
17:02 27/02/2026
Chính trị
BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản
17:02 27/02/2026
Kinh tế
Bị tố bắt học sinh lớp 2 liếm đất, giáo viên tường trình gì?
16:39 27/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Kịch bản để TP.HCM tăng trưởng 2 con số: Hai quý đầu năm phải đạt ít nhất 10,3%
16:38 27/02/2026
Đầu Tư
5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3
16:38 27/02/2026
Chính trị