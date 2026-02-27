Đóng

Sai phạm của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ở dự án 2 bệnh viện

(VTC News) -

Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi chỉ đạo dự án Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 đã nhận tổng cộng 7,5 tỉ đồng.

Đăng Khoa
