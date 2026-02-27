Tai nạn khi thi đấu vật ở lễ hội làng, một người tử vong

(VTC News) -

Chiều 27/2, lãnh đạo UBND xã Kim Anh (Hà Nội) xác nhận sự việc đô vật tử vong sau lễ hội truyền thống tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 26/2 tại lễ hội truyền thống thôn Thái Lai của xã Kim Anh. Công tác tổ chức được đảm bảo an toàn, lành mạnh và đúng theo quy định.

Trong số các hoạt động thì có môn đấu vật truyền thống. Ban tổ chức lễ hội của thôn được thành lập đầy đủ.

"Trong quá trình thi đấu môn vật, vô tình xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn khiến một người bị thương", lãnh đạo UBND xã Kim Anh nói.

Hình ảnh sự việc dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Sau khi xảy ra sự việc, người đàn ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do tiên lượng xấu, tới sáng nay nạn nhân được đưa về nhà và tử vong sau đó.

Chính quyền và các đoàn thể xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân. Bước đầu nhận định vụ việc xảy ra là tai nạn ngoài ý muốn.

Trước đó một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai đô vật thi đấu. Sau đó người mặc khố vàng hất người mặc khố đỏ lên. Sau đó, nạn nhân mặc khố đỏ bị cắm cổ xuống nền, nằm bất động.