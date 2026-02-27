Kịch bản để TP.HCM tăng trưởng 2 con số: Hai quý đầu năm phải đạt ít nhất 10,3%

(VTC News) -

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 trên 10%, trong nửa đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố phải đạt ít nhất 10,3%. Cơ quan này đã xây dựng cụ thể từng kịch bản cho quý 1 và quý 2.

Riêng quý 1, Viện đưa ra 3 kịch bản. Kịch bản bất lợi là nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu bất định, thương mại thế giới có chiều hướng giảm và tăng trưởng cả nước dự kiến đạt 7,5% thì tăng trưởng của TP.HCM đạt mức 7,58 - 8,48%.

Nếu mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu tương đối ổn định, tăng trưởng cả nước dự kiến đạt 8% thì tăng trưởng của TP.HCM sẽ ở mức 8,08 – 9,04%.

2 tháng đầu năm, TP.HCM đang duy trì đà tăng trưởng kinh tế tốt, tạo dư địa cho mức tăng trưởng hơn 10% nửa đầu năm.

Với kịch bản thuận lợi, tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định như dự báo và tăng trưởng kinh tế cả nước dự kiến đạt 9,1%, thì tăng trưởng của TP.HCM trong quý 1 sẽ ở mức 9,19 – 10,28%.

Trong quý 2, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cũng xây dựng 3 kịch bản. Theo kịch bản cơ sở, mức tăng trưởng của TP.HCM sẽ đạt 12,12 – 13%.

Với kịch bản chuyển tiếp, tăng trưởng sẽ đạt 11,59 – 12,49% và kịch bản mục tiêu thì tăng trưởng ở mức 10,41 – 11,31%.

Một loạt con số tăng trưởng đáng chú ý của TP.HCM trong 2 tháng đầu năm 2026, thể hiện đà phục hồi mạnh mẽ của kinh tế và là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP.HCM đạt 316.459 tỷ đồng, tăng 113,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng đạt rất cao, với 39.207 tỷ đồng, tăng 120,2%. Đặc biệt du lịch lữ hành cũng tăng 112,1% và dịch vụ khác tăng hơn 110%, với 122.362 tỷ đồng

Đáng chú ý là chi đầu tư phát triển, với 13.080 tỷ đồng, tăng đến 287,9%, tập trung vào hạ tầng và phát triển kinh tế.

Kích cầu tiêu dùng nội địa vẫn là kịch bản tập trung, quan trọng cho tăng trưởng 2 con số.

Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Xuất khẩu hàng hóa đạt 14.725 triệu USD, tăng 112,4% so với cùng kỳ, nhập khẩu cũng tăng 113,8%, đạt 16.585 triệu USD, phản ánh nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng cao để hỗ trợ công nghiệp và xuất khẩu.

Ngành công nghiệp là động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế TP.HCM, thể hiện qua chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 114,6%.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho rằng cần lưu ý về mức thuế quan mới của Mỹ. Trong quý 1 và quý 2, TP.HCM có thể tận dụng mức thuế quan thấp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mức thuế quan mới đưa ra 15% sẽ tạo cơ hội phục hồi mạnh hơn dự kiến cho TP.HCM trong ngắn hạn. Nhưng đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động đa dạng thị trường, nâng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển kinh tế xanh - số, và theo dõi sát đàm phán giữa Việt Nam – Mỹ.

Viện yêu cầu phải hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất quý I, để tận dụng thuế quan tạm thời 15% của Mỹ trước khi có thể thay đổi sau 150 ngày.

Đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, lưu ý tăng cường thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc qua CPTPP, EVFTA, RCEP, duy trì đà xuất khẩu sang Mỹ.

Cùng với đó, giải ngân đầu tư công phải quyết liệt ngay từ đầu năm. Tập trung vào các dự án trọng điểm như hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghệ cao Bình Dương-Vũng Tàu sau sáp nhập và kích cầu tiêu dùng nội địa và dịch vụ...