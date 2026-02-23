Giao thông TP.HCM 'dễ thở' trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết

Bà Nguyễn Thị Tú Trâm (ngụ xã Bình Hưng), người có hơn 10 năm buôn bán trên tuyến đường này, cho biết bà bất ngờ trước sự thay đổi của tình hình giao thông. “Tôi bán bún ở đây nhiều năm, hầu như sáng nào cũng chứng kiến cảnh kẹt xe kéo dài từ khu Trung Sơn đến hết cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về trung tâm. Có hôm xe đứng yên rất lâu. Nay đường thông thoáng như vậy khiến tôi khá bất ngờ”, bà Trâm chia sẻ.