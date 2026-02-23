(VTC News) -

Vì sao nhà có trần cao, phòng rộng dễ bị tiếng vang?

Tiếng vang xuất hiện khi sóng âm thanh phản xạ liên tục trên các bề mặt cứng như tường bê tông, kính, sàn gạch hoặc trần cao mà không được hấp thụ. Trong các không gian lớn, âm thanh có quãng đường di chuyển dài hơn trước khi mất năng lượng, khiến âm bị dội lại nhiều lần, tạo cảm giác ồn, rỗng và khó nghe rõ lời nói.

Nhà có trần cao, phòng rộng dễ bị tiếng vang. (Ảnh: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam)

Đặc biệt, xu hướng thiết kế hiện đại với không gian mở, ít vách ngăn, sử dụng nhiều vật liệu cứng càng làm hiện tượng này trở nên phổ biến. Nhiều gia đình chỉ nhận ra vấn đề khi chuyển về ở hoặc khi xem phim, nghe nhạc, trò chuyện đông người.

Giải pháp xử lý tiếng vang hiệu quả cho nhà trần cao, phòng rộng

Sử dụng vật liệu mềm để hấp thụ âm thanh

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất là tăng các bề mặt có khả năng hấp thụ âm thanh. Thảm trải sàn, rèm cửa dày, sofa bọc vải hoặc nỉ đều giúp giảm đáng kể hiện tượng phản xạ âm.

Ở phòng khách trần cao, việc sử dụng rèm hai lớp hoặc rèm vải dày không chỉ giúp điều chỉnh ánh sáng mà còn đóng vai trò như lớp tiêu âm tự nhiên. Thảm lớn đặt ở khu vực trung tâm cũng giúp hạn chế âm thanh dội từ sàn lên trần.

Các chi tiết trang trí như tấm treo tường bằng vải hoặc mây tre cũng góp phần làm “mềm hóa” không gian âm học mà không cần can thiệp xây dựng phức tạp.

Thiết kế trần tiêu âm

Ốp tường bằng gỗ tiêu âm đục lỗ phù hợp phòng khách trần cao. (Ảnh: Happynest)

Đối với những ngôi nhà có chiều cao trần lớn, xử lý trực tiếp ở khu vực trần mang lại hiệu quả rõ rệt. Trần thạch cao giật cấp, trần gỗ nan hoặc trần tiêu âm đục lỗ là những lựa chọn được nhiều kiến trúc sư khuyến nghị.

Các thiết kế này tạo ra bề mặt không phẳng hoàn toàn, giúp phá vỡ hướng phản xạ âm thanh. Đồng thời, lớp vật liệu phía sau như bông khoáng hoặc mút tiêu âm sẽ hấp thụ năng lượng âm, giảm đáng kể tiếng vang.

Bố trí nội thất hợp lý

Không gian quá trống là nguyên nhân khiến âm thanh lan truyền tự do. Vì vậy, việc sắp xếp nội thất hợp lý cũng là một giải pháp xử lý âm học hiệu quả.

Kệ sách lớn, vách trang trí, tủ gỗ hoặc hệ lam ngăn nhẹ có thể đóng vai trò như các “bộ khuếch tán âm”, giúp phân tán sóng âm theo nhiều hướng thay vì dội ngược lại một điểm. Đặc biệt, kệ sách với nhiều kích thước vật thể khác nhau được xem là giải pháp tự nhiên giúp giảm tiếng vang rất tốt.

Với phòng khách thông tầng, gia chủ có thể bố trí thêm cây xanh cao hoặc vách ngăn trang trí để làm giảm độ dội âm mà vẫn giữ được sự thông thoáng.

Ứng dụng tấm tiêu âm chuyên dụng

Với những không gian yêu cầu chất lượng âm thanh cao như phòng giải trí, phòng họp hoặc studio tại gia, tấm tiêu âm chuyên dụng là lựa chọn tối ưu. Các vật liệu như mút trứng, panel vải nỉ, gỗ tiêu âm hoặc sợi polyester có khả năng hấp thụ âm thanh ở nhiều dải tần.

Hiện nay, nhiều mẫu tấm tiêu âm được thiết kế như tranh trang trí, họa tiết nghệ thuật hoặc module hình học hiện đại, giúp gia chủ vừa xử lý tiếng vang vừa nâng cao giá trị thẩm mỹ.