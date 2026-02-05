Nguyên tắc thiết kế phòng khách an toàn cho nhà có trẻ nhỏ

(VTC News) -

Phòng khách không chỉ là “bộ mặt” của ngôi nhà mà còn là không gian sinh hoạt chung, nơi trẻ nhỏ thường xuyên vui chơi, học hỏi và khám phá thế giới xung quanh. Với những gia đình có con nhỏ, thiết kế phòng khách cần đáp ứng đồng thời hai yếu tố: thẩm mỹ cho người lớn và an toàn, linh hoạt cho trẻ.

Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng giúp cha mẹ kiến tạo một phòng khách vừa đẹp mắt vừa an toàn với trẻ nhỏ.

Đề cao sự an toàn trong từng chi tiết

An toàn là nguyên tắc hàng đầu khi thiết kế phòng khách cho nhà có trẻ nhỏ. Nên hạn chế sử dụng đồ nội thất có góc cạnh sắc nhọn, thay vào đó là bàn, ghế bo tròn hoặc có ốp bảo vệ.

Nhà có trẻ nhỏ nên hạn chế sử dụng đồ nội thất có góc cạnh sắc nhọn. (Ảnh: Room & Board)

Những vật dụng bằng kính như bàn kính, kệ kính cần được cân nhắc kỹ; nếu sử dụng, nên chọn kính cường lực dày, khó vỡ. Ổ điện trong phòng khách cần có nắp che an toàn, dây điện được giấu gọn gàng để tránh nguy cơ trẻ nghịch ngợm, kéo giật.

Lựa chọn nội thất đơn giản, chắc chắn

Phòng khách cho gia đình có trẻ nhỏ không nên quá cầu kỳ về hình thức. Nội thất tối giản, kết cấu vững chắc sẽ giúp giảm rủi ro trong quá trình trẻ chạy nhảy, leo trèo.

Sofa nên có độ cao vừa phải, đệm êm nhưng không quá mềm để trẻ dễ đứng lên, ngồi xuống. Chất liệu vải bọc sofa, thảm trải sàn nên dễ vệ sinh, chống bám bẩn và chịu được mài mòn.

Tận dụng không gian mở, linh hoạt

Thiết kế mở là xu hướng phù hợp với nhà có trẻ nhỏ. Phòng khách thông thoáng, ít vách ngăn giúp cha mẹ dễ quan sát con trong lúc làm việc nhà hoặc nghỉ ngơi.

Phòng khách ít vách ngăn giúp cha mẹ dễ quan sát con. (Ảnh: Architectural Digest)

Ngoài ra, không gian mở còn tạo điều kiện để trẻ vận động, chạy nhảy an toàn hơn so với những phòng khách chật hẹp, nhiều đồ đạc. Nội thất di động, dễ sắp xếp cũng là lựa chọn thông minh, giúp thay đổi không gian linh hoạt theo nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Vật liệu thân thiện và dễ vệ sinh

Trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà, đồ nội thất nên việc lựa chọn vật liệu an toàn, không độc hại là điều rất quan trọng.

Nên ưu tiên sàn gỗ công nghiệp chất lượng cao, sàn nhựa an toàn hoặc thảm mềm chống trơn trượt. Sơn tường cần là loại sơn ít mùi, không chứa hóa chất gây hại. Bên cạnh đó, vật liệu dễ lau chùi sẽ giúp cha mẹ tiết kiệm thời gian dọn dẹp khi trẻ làm đổ thức ăn, đồ uống.

Màu sắc tươi sáng

Màu sắc ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và sự phát triển của trẻ. Không gian quá tối hoặc quá chói đều không phù hợp. Các gam màu trung tính kết hợp điểm nhấn màu sáng nhẹ nhàng như xanh pastel, vàng nhạt, be… sẽ tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Thiết kế khu vực riêng cho trẻ trong phòng khách

Nếu diện tích cho phép, có thể bố trí một góc nhỏ dành riêng cho trẻ ngay trong phòng khách. Đó có thể là thảm chơi, kệ đựng đồ chơi hoặc bàn học mini.

Việc này giúp trẻ có không gian sinh hoạt riêng nhưng vẫn trong tầm quan sát của người lớn, đồng thời giữ cho phòng khách luôn gọn gàng, ngăn nắp.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên giúp không gian trở nên thoải mái, thân thiện với trẻ em. Để tăng ánh sáng tự nhiên, trong phòng khách nên bố trí một cửa sổ kích thước lớn.