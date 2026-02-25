Đóng

Choáng bát phở tại sân bay 346.000 đồng, hành khách 'đứng hình'

(VTC News) -

Ăn xong bát phở bò ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), anh N.Q.T bị sốc khi biết giá tiền lên đến 346.000 đồng.

Hồng Thắm
