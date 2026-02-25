Xử lý chủ tài khoản xúc phạm công an trên mạng xã hội

(VTC News) -

Ngày 25/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an xã Tân Hưng phối hợp Công an xã Tân Lợi mời làm việc Điểu H.L. (trú Tổ 5, ấp Bù Dinh, xã Tân Hưng) để làm rõ hành vi đăng tải bình luận sai sự thật trên mạng xã hội.

Điểu H.L. làm việc với cơ quan Công an về hành vi vi phạm của mình.

Theo cơ quan công an, Điểu H.L. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Long Biker’s” đăng bình luận dưới bài viết trên trang “Công an xã Tân Lợi – tỉnh Đồng Nai” liên quan việc triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà.

Nội dung bình luận được xác định mang tính xuyên tạc, bịa đặt, cho rằng lực lượng công an làm việc không minh bạch, qua đó xúc phạm uy tín, hình ảnh lực lượng chức năng và gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Làm việc với cơ quan công an, Điểu H.L. thừa nhận hành vi vi phạm, khai việc đăng bình luận nhằm mục đích nói xấu, bịa đặt, vu khống lực lượng công an trong quá trình đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Người này đồng thời cam kết gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Công an xã Tân Hưng và Công an xã Tân Lợi đang tiếp tục phối hợp củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an Đồng Nai cũng xử lý kẻ xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ “thảm án”.

Cụ thể, ngày 8/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.H.V (SN 1994, ngụ TP.HCM) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Phòng PA05 phát hiện ông V. sử dụng tài khoản Tiktok có tên “Vũ Râu” để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả công tác đấu tranh Chuyên án 1025G, bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng trong vụ án giết 3 người tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với cơ quan công an, ông V. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang Tiktok cá nhân, cam kết không tái phạm.