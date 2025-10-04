3 người trong gia đình tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm

(VTC News) -

Liên quan vụ 3 người trong một gia đình tử vong ở Đồng Nai, ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp hình hành nhận dạng nghi phạm, kêu gọi người dân trình báo nếu phát hiện nghi phạm.

Ông Thiên và cháu trai tử vong bên hiên nhà.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, sáng 3/10, đơn vị nhận được tin báo của người dân về vụ 3 người chết chưa rõ nguyên nhân tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (địa chỉ thôn 6, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện 3 nạn nhân tử vong, gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên), cháu Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên).

Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, đồng thời tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Hình ảnh được cho là nghi phạm trong vụ án qua trích xuất camera.

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan điều tra phát hiện một người mặc đồ dài, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm và mang vật giống súng tự chế đột nhập vào nhà.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi mọi người dân nếu phát hiện đối tượng gây án hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc, hãy kịp thời cung cấp cho cơ quan công an gần nhất.