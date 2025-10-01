Diễn biến mới vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong sau tai nạn ở Vĩnh Long

(VTC News) -

Theo thông báo, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao, đơn vị này đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn.

Kết quả giải quyết như sau: Do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết nhưng với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Chính vì vậy, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự để có thời gian chờ kết quả nêu.

Thông báo này gửi đến bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh B.T) và các luật sư cũng như Vụ 6 – VKSND tối cao.

Dựng lại hiện trường vụ tai nạn ở Vĩnh Long khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong.

Trước đó, vào ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long gửi thông báo cho bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh B.T) về kết quả giám định sức khỏe của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung - người lái xe tải gây tai nạn khiến con gái bà Hiền tử vong hồi tháng 9/2024.

Theo Cơ quan CSĐT điều tra, kết quả giám định căn cứ vào bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ ngày 16/9, xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4), đương sự (Trung) không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4) và hiện tại, Trung có bệnh lý tâm thần, mất trí.

“Kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội: đương sự đủ nhận thức và khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Hiện tại: đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình”, thông báo kết luận giám định nêu rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo kết quả giám định cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền (mẹ của nữ sinh B.T) để gia đình này nắm thông tin sự việc.

Tuy nhiên, gia đình bà Hiền không đồng ý với giám định nói trên và yêu cầu giám định lại.

Vào ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long cũng hoàn trả bộ quần áo học sinh và xe đạp điện mà nữ sinh Bảo Trân sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn (sáng 4/9/2024) tại Km08, Tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân. Bà Hiền đã ký tên, nhận lại số đồ đạc này.

Điều tra viên thông báo với bà Hiền về việc Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định gia hạn điều tra vụ án thêm 3 tháng vì lý do sức khoẻ tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung chưa đảm bảo.

Đồng thời, đại diện cơ quan điều tra đề nghị bà Hiền đưa ra mức bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Cũng theo bà Hiền, mất mát và đau thương mà gia đình phải gánh chịu quá lớn. Chính vì vậy, bà Hiền đề nghị xử đúng người, đúng tội.

Trước đó, ngày 4/9/2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung lái ô tô tải biển số 84C-102.77 vượt ô tô bán tải BKS 61C-567.14 dừng sát lề đường, rồi lấn sang phần đường bên trái và gây tai nạn khiến cháu B.T tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, Công an huyện Trà Ôn (đã giải thể) lại ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội". Gia đình của B.T. đã khiếu nại đến VKSND huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long nhưng đều bị bác bỏ.

Đến 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột bé T.) nổ súng bắn tài xế Trung rồi tự sát. Tài xế Trung bị thương nặng.

Để đảm bảo việc xử lý khách quan, toàn diện và nghiêm minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn ở Vĩnh Long để kiểm tra lại.

Qua thẩm tra, Bộ Công an xác định có căn cứ cho thấy hành vi điều khiển phương tiện của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 2/5, Viện trưởng Viện KSND Tối cao ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại và không khởi tố vụ án trước đó.

Ngày 3/5, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long chính thức ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra lại theo đúng quy định.

Chiều 5/5, tổ công tác của Công an và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long làm việc với mẹ của bị hại là bà Nguyễn Thị Hiền, cùng sự tham gia của các luật sư bảo vệ quyền lợi gia đình nạn nhân.

Đại diện cơ quan chức năng khẳng định vụ án sẽ được điều tra công tâm, khách quan, các cán bộ từng xử lý vụ việc sẽ không tham gia điều tra lại để đảm bảo tính minh bạch.

Ngày 6/5, cán bộ điều tra của VKSND Tối cao trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn tại xã Vĩnh Xuân để kiểm tra, ghi nhận ý kiến và các dấu vết hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý các cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (32 tuổi) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Do bị can Bảo Trung đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà. Vợ bị can là người ký nhận.