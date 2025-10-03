3 người tử vong ở Đồng Nai: Camera ghi nhận có kẻ bịt mặt đi lại trong nhà

Tối 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị truy bắt đối tượng gây án tại xã Đắk Nhau khiến 3 người tử vong.
Cùng ngày, xuất hiện đoạn video dài hơn 30 giây ghi lại cảnh đối tượng bịt mặt, cầm vật giống như súng đi lại trong sân ngôi nhà phát hiện 3 người tử vong.
Người đàn ông bịt mặt, đội mũ, đeo khẩu trang, lưng mang ba lô và tay cầm vậy giống như súng tự chế.
Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đã thông tin, trưa 3/10, lãnh đạo UBND xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong trong căn nhà dùng để mua bán nông sản trên địa bàn thôn 6.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 3/10, Công an xã Đắk Nhau nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện có người chết tại đại lý thu mua nông sản trên địa bàn thôn 6.
Lực lượng công an xã đã lập tức đến hiện trường. Trước hiên nhà, công an phát hiện hai người đã tử vong là ông T. (SN 1978), cùng với cháu ông T. (SN 2014).
Kiểm tra bên trong phòng ngủ, cơ quan chức năng phát hiện thêm bà H. (SN 1977, là vợ của ông T.) cũng đã tử vong.
Tổ công tác kiểm tra sơ bộ tại hiện trường ghi nhận các nạn nhân có thương tích.
Công an xã Đắk Nhau phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.
Lãnh đạo UBND xã Đắk Nhau cho biết, gia đình nạn nhân là người của xã. Địa phương sẽ có biện pháp hỗ trợ mai táng cho gia đình nạn nhân sau khi quá trình điều tra kết thúc.