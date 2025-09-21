Khởi tố vụ án tai nạn làm 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Tối 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thiệt mạng.
Theo cơ quan điều tra, tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1983, ngụ xã Phước Thành) đã uống rượu bia trước khi xảy ra tai nạn. Khi lái ô tô từ đường nhánh ra đường chính, Nam không nhường đường cho xe máy chở mẹ con chị V., dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.
Nam cũng bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả nồng độ cồn trong máu của Nam là 50mg/100ml.
Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 21h ngày 20/9, chị N.T.T.V (SN 1989, ngụ xã An Long, TP.HCM) lái xe máy chở theo hai con trai là N.H.L (6 tuổi) và N.T.T (3 tuổi) chạy trên đường ĐH 507.
Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐH 507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), xe máy của chị V. va chạm mạnh với ô tô con do Nam cầm lái.
Sau va chạm, ô tô lao vào lô cao su bên đường. Ba mẹ con chị V. bị hất văng ra nhiều mét, nằm bất động. Chị V. và cháu L. tử vong tại chỗ, cháu T. tử vong tại bệnh viện.
Tại hiện trường, chiếc ô tô bị biến dạng phần đầu, móp méo, hư hỏng nặng và kẹt giữa vườn cao su. Xe máy của chị V. cũng văng vào gốc cao su gần đó.