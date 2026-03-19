Philippines giành quyền tham dự World Cup nữ 2027

Ngày 19/3, chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan ở trận play-in Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Gold Coast (Australia) giúp tuyển nữ Philippines chính thức giành vé dự World Cup 2027, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, Uzbekistan vẫn còn cơ hội thông qua vòng play-off liên châu lục vào năm 2026.

Thống kê đối đầu cho thấy Uzbekistan chiếm ưu thế khi thắng 3/4 lần gặp nhau từ năm 1997. Dù vậy, khoảng cách giữa hai đội đã thu hẹp đáng kể, minh chứng là trận hòa 2-2 ở Rizal Memorial hồi tháng 10 năm ngoái, qua đó mở ra hy vọng cho Philippines nếu họ thi đấu đủ tự tin và quyết tâm.

Uzbekistan ra sân với bộ ba tấn công Khabibullaeva, Zoirova và Kudratova, còn phía Philippines chào đón sự trở lại của Beard cùng thủ môn Olivia McDaniel trong đội hình xuất phát.

Philippines nhập cuộc chủ động và sớm gây sức ép. Sara Eggesvik có pha đi bóng khéo léo vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột.

Phút 21, thủ môn Jonimqulova xuất sắc cản phá cú sút phạt của Beard. Sau đó, Uzbekistan đáp trả với một số pha dứt điểm, nhưng McDaniel vẫn chơi chắc chắn trong khung thành.

Hiệp một cũng chứng kiến tình huống nguy hiểm ở phút 36 khi Jonimqulova suýt mắc sai lầm, nhưng kịp sửa sai bằng pha cản phá cú dứt điểm cận thành của Beard. Uzbekistan còn phải thay người bất đắc dĩ do chấn thương của Amirova.

Bước sang hiệp hai, Philippines nhanh chóng tạo khác biệt. Phút 47, từ đường chuyền chuẩn xác của Jael-Marie Guy, Beard tung cú vô lê đẹp mắt, bóng chạm xà ngang rồi bay vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 5 phút sau, vẫn là Guy với đường tạt bóng chuẩn xác để Sawicki bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thua chóng vánh khiến Uzbekistan choáng váng và không thể lật ngược tình thế. Philippines kiểm soát tốt thế trận trong phần còn lại để bảo toàn chiến thắng, qua đó chính thức giành vé dự World Cup nữ 2027.

Tuyển Philippines góp mặt trong nhóm các đội đã giành vé dự World Cup 2027, cùng Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ở cặp play-in còn lại, Triều Tiên sẽ chạm trán Đài Bắc Trung Hoa.

Đang xếp hạng 40 thế giới, tuyển Philippines cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây dưới thời HLV Mark Torcaso, đội cũng từng giành HCV SEA Games. Trước đó, họ lần đầu góp mặt tại World Cup năm 2023 dưới sự dẫn dắt của HLV Alen Stajcic.