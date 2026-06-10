Bị Thái Lan cầm hòa, HLV Trung Quốc nói 'gần như hoàn hảo'

(VTC News) -

Tối 9/6, đội tuyển Trung Quốc đã gây thất vọng khi bị Thái Lan cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại Kim Hoa. Tuy nhiên, HLV Shao Jiayi vẫn dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của các học trò, thậm chí cho rằng đội bóng của ông đã chơi "gần như hoàn hảo".

"Tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện sau ba đợt tập huấn. Họ thực hiện gần như trọn vẹn các yêu cầu của huấn luyện viên. Trong trận đấu hôm nay, đội bóng gần như không cho đối thủ cơ hội phản công. Sự tập trung của hàng phòng ngự và khả năng pressing, tắc bóng của hàng tiền đạo gần như hoàn hảo.

Dù sao thì các cầu thủ cũng chưa tập luyện cùng nhau được lâu, và chúng ta không thể đòi hỏi họ duy trì phong độ như ở câu lạc bộ mỗi ngày. Tuy nhiên, họ đã làm rất tốt chỉ trong một tuần", ông đánh giá về các học trò trong buổi họp báo sau trận.

Dù vậy, nhà cầm quân Trung Quốc thừa nhận sự tiếc nuối khi không thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia giành chiến thắng trên sân nhà.

HLV Shao Jiayi dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của các học trò sau trận hoà 0-0 Thái Lan. (Ảnh: Sina)

"Như dự đoán trước trận đấu, đây là một cuộc đối đầu chất lượng. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể giành chiến thắng trên sân nhà. Nếu nhìn vào diễn biến trên sân, chúng tôi xứng đáng có được điều đó. Toàn đội đã tạo ra nhiều cơ hội, duy trì sự tập trung cao độ. Chúng tôi chỉ thiếu một chút may mắn ở khâu ghi bàn cuối cùng", Shao Jiayi nói.

Theo vị chiến lược gia 46 tuổi, trận hòa trước Thái Lan là kết quả đáng tiếc nhưng cũng mang lại những bài học quan trọng cho đội tuyển Trung Quốc trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn.

"Chúng tôi cần tiếp tục hoàn thiện trong các buổi tập tới, đặc biệt là ở những điểm còn hạn chế đã bộc lộ trong trận đấu này. Đây là một bài học rất đáng giá. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới tất cả các cầu thủ trong phòng thay đồ. Thực sự tôi không có nhiều điều để phàn nàn về màn trình diễn hôm nay. Tất nhiên vẫn còn sự tiếc nuối vì không thể giành chiến thắng, nhưng đó là bóng đá. Hy vọng ở những trận đấu tới, chúng tôi sẽ có thêm một chút may mắn".

Khi được hỏi về mục tiêu trong nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển quốc gia, Shao Jiayi đưa ra câu trả lời ngắn gọn: "Mục tiêu ngắn hạn là chiến thắng và mục tiêu dài hạn cũng là chiến thắng. Với tư cách HLV trưởng, tôi luôn muốn đội tuyển giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Đây cũng là mục tiêu chung của toàn đội. Nếu chúng ta duy trì được phương pháp này, tôi tin rằng kết quả trong tương lai sẽ rất xuất sắc".

Khép lại buổi họp báo, HLV Trung Quốc không giấu được sự tiếc nuối vì chưa thể mang đến chiến thắng cho hơn 27.000 khán giả có mặt trên khán đài.

"Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội. Điều này cho thấy chúng tôi có khả năng. Cú sút cuối cùng của chúng tôi không thực sự tốt và chúng tôi cần phải trở lại tập luyện. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho người hâm mộ quê nhà một chiến thắng làm hài lòng, nhưng thật đáng tiếc", ông nói.