U17 Trung Quốc làm khó U17 Việt Nam, xóa cơ hội dự World Cup của U17 Thái Lan

Sáng 13/5 (giờ Việt Nam), lượt trận cuối của bảng B giải U17 châu Á 2026 kết thúc. Tại bảng B, U17 Trung Quốc đánh bại U17 Qatar, khiến đối thủ này không vượt qua vòng bảng. Kết quả này cũng dập tắt hy vọng dự World Cup U17 của một số đội tuyển khác và gây sức ép cho U17 Việt Nam.

Tại giải U17 châu Á 2026, nếu U17 Qatar không vượt qua vòng bảng, chỉ có 8 đội bóng vào tứ kết được tham dự World Cup U17. Chỉ khi đội bóng Tây Á này đi tiếp, 4 đội đứng thứ ba của 4 bảng đấu mới có cơ hội cạnh tranh một suất đến với giải thế giới.

Tuy nhiên, U17 Qatar lại chơi không tốt ở bảng B. Sau khi thua U17 Nhật Bản và thắng U17 Indonesia, đội bóng này nhận thất bại với tỉ số 0-2 trước Trung Quốc. Trong khi đó, U17 Indonesia thua U17 Nhật Bản 1-3 ở lượt trận cuối.

U17 Trung Quốc (áo đỏ) thắng U17 Qatar.

Với kết quả này, cục diện bảng B xoay chiều khi U17 Indonesia tụt xuống vị trí cuối bảng còn Trung Quốc giành vị trí thứ hai. U17 Qatar xếp thứ 3 và bị loại ngay từ vòng bảng.

Do đó, trận đấu giữa U17 Thái Lan và U17 Myanmar diễn ra sau đó chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Thua cả hai trận đầu tiên trước Ả Rập Xê Út và Tajikistan, cả 2 đại diện của bóng đá Đông Nam Á đều không còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Hy vọng dự World Cup U17 của họ cũng bị dập tắt khi U17 Qatar thua U17 Trung Quốc.

Đội bóng xứ chùa vàng sớm phải nhận 2 bàn thua trong 4 phút (từ 19 đến 22) do công của Sai Myat Min. Điều này khiến các cầu thủ trẻ Thái Lan như bừng tỉnh. Họ có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 30 nhờ bàn thắng của Pakorn Suttiprapa. David Gabert gỡ hòa 2-2 ở phút 75. Tỷ số này khiến U17 Thái Lan và U17 Myanmar cùng chia tay giải đấu với 1 điểm.

Trong khi đó, đối với U17 Việt Nam, việc U17 Qatar bị loại cũng tạo ra áp lực trước trận đấu với U17 UAE. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland chỉ có thể dự World Cup U17 với suất đầu bảng hoặc nhì bảng, không thể tính toán đến vị trí thứ ba.

U17 Việt Nam chỉ cần thắng U17 UAE là chắc chắn đi tiếp với 6 điểm, không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen. Nếu hòa U17 UAE, đại diện của bóng đá Việt Nam có 4 điểm và cần U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen. Trong trường hợp thua U17 UAE ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam chắc chắn bị loại.

U17 Việt Nam đấu với U17 UAE lúc 0h ngày 14/5.