U17 nữ Việt Nam thua Australia 0-2, bị loại khỏi giải châu Á

U17 nữ Việt Nam đấu với U17 nữ Australia trong trận tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 lúc 14h ngày 11/5 (giờ Việt Nam) tại Trung Quốc. Đây cũng là cuộc cạnh tranh trực tiếp tấm vé tham dự World Cup nữ U17 2026. Trước đối thủ mạnh vượt trội, các cầu thủ trẻ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ.

Bắt đầu trận đấu, U17 nữ Australia nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép lên hàng thủ U17 nữ Việt Nam. Ngay từ những phút đầu, thủ môn Cẩm My đã phải băng ra giải nguy trước những pha bóng nguy hiểm của đối phương.

Sức ép liên tiếp của Australia cuối cùng cũng mang lại bàn mở tỷ số ở phút 28. Sau khi Cẩm My cản phá cú sút đầu tiên của Kaya Jugovic, Frideriki Karaberis kịp thời băng vào đá bồi, đưa U17 nữ Australia vượt lên dẫn 1-0.

U17 nữ Việt Nam chia tay giải U17 nữ châu Á.

Chỉ 3 phút sau, U17 nữ Việt Nam thêm một lần phải vào lưới nhặt bóng. Từ pha dứt điểm cận thành, Leyla Hussein ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U17 nữ Australia.

Bước sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam chủ động dâng cao đội hình và chơi pressing để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 53, Minh Ánh tung cú sút trong vòng cấm nhưng không thể vượt qua được hàng thủ đối phương. Đến phút 58, tiền đạo của U17 nữ Việt Nam tiếp tục có cơ hội ngon ăn, song pha dứt điểm lại đưa bóng bay vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội ghi điểm đáng tiếc.

Phút 71, đường chuyền quyết định của Ngọc Ánh đi thiếu chính xác, khiến cơ hội tấn công trôi qua. Ít phút sau, Minh Ánh bật cao đánh đầu trong vòng cấm, tuy nhiên bóng lại đi chệch khung thành.

Hiệp 2 kết thúc khi không có điểm số nào được ghi cho cả hai đội. Dù thi đấu lăn xả và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 2, U17 nữ Việt Nam vẫn thiếu một chút chính xác ở những tình huống quyết định và đành chấp nhận thất bại 0-2 chung cuộc trước U17 nữ Australia.

U17 nữ Việt Nam 0-2 U17 nữ Australia 28' Karaberis 31' Hussein

Đội hình U17 nữ Việt Nam vs U17 Australia

U17 nữ Việt Nam: Trần Thị Cẩm My (12), Hoàng Thị Giang (3), Hà Yến Nhi (5), Phan Thị Thu Phương (7), Nguyễn Thị Linh Chi (9), Nguyễn Thị Minh Ánh (10), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (11), Lê Thị Hồng Thái (17), Đỗ Thị Hà Vi (19), Nguyễn Anh Thư (22), Trần Thị An (23).

U17 nữ Australia: Dali Blossom Odette Gorr Burchmore (18), Willa Eleanor Clare Pearson (2), Liana Kristine Luong (5), Frideriki Karaberis (6), Claire Louise Corbett (7), Kaya Jugovic (8), Leyla Hussein (10), Maeve Joan Nicholas (13), Tehya Louise Aspland (16), Sakura Yeng Leng Leong (20), Theodora Joy Exhausia Mouithys Mickalad (21).