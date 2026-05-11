Đàn sếu cổ đen quý hiếm xuất hiện ở Quảng Ngãi

Ngày 11/5, UBND xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền địa phương đang tăng cường bảo vệ sếu cổ đen và các loài chim hoang dã, chim di cư quý hiếm bất ngờ xuất hiện trên địa bàn xã.

Theo UBND xã Đình Cương, hiện nay, trên địa bàn các xã thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm khu vực IX (Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi), trong đó có xã Đình Cương, đã xuất hiện nhiều loài chim hoang dã, chim di cư quý hiếm.

Hiện nay, trên địa bàn một số xã ở Quảng Ngãi xuất hiện nhiều loài chim quý hiếm. (Ảnh: Đ.P)

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện một số con sếu, trong đó có sếu cổ đen - loài chim nằm trong danh mục cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực IX, sếu cổ đen còn được gọi là sếu đầu đen, là loài chim đặc biệt quý hiếm, hiện có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới. Do số lượng cá thể ngoài tự nhiên còn rất ít, môi trường sống ngày càng bị thu hẹp nên loài chim này đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Mặc dù thời gian qua, công tác tuyên truyền, bảo vệ chim hoang dã đã được các ngành chức năng triển khai thường xuyên, song tình trạng săn bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép chim hoang dã vẫn còn xảy ra tại một số địa phương. Thực trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Trước tình hình trên, Hạt Kiểm lâm khu vực IX đã có văn bản đề nghị UBND các xã tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ hiệu quả các loài chim hoang dã, chim di cư.

Cụ thể, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tại khu dân cư, thôn, tổ dân phố về các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, chim hoang dã và chim di cư. Đồng thời, vận động người dân không tham gia săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép chim hoang dã; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc bảo vệ các loài chim di cư, đặc biệt là sếu cổ đen không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm mà còn giữ gìn cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững trong thời gian tới.