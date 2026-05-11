Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức ngành Ngoại giao

Sáng 11/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, Đại hội XIV xác định "đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên", đây là bước chuyển tư duy chiến lược rất quan trọng của Đảng, cho thấy sự đánh giá cao đối với vai trò, vị trí rất quan trọng của lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Nêu rõ, thời gian gần đây, tình hình thế giới biến chuyển nhanh, phức tạp, khó lường, Thủ tướng cho rằng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải phát huy chủ động, dự báo chiến lược, phản ứng chính sách, có kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

"Tất cả những điều này đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề với Bộ, ngành ngoại giao, không chỉ trong năm nay mà những năm tới", Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tại các địa bàn quan trọng, có biện pháp kịp thời từ sớm, từ xa khi có vấn đề phát sinh.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ…

Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch; đổi mới toàn diện, mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức tổ chức theo hướng tiết kiệm, thực chất, hiệu quả; bám sát yêu cầu phía bạn và nhu cầu của ta để chuẩn kỹ nội dung trao đổi, bảo đảm cụ thể, thiết thực.

Bộ Ngoại giao cần đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cơ chế số hóa, khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý số hóa, rà soát, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế (làm rõ kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ) nhất là các cam kết, thỏa thuận sau các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý Bộ Ngoại giao tập trung chuẩn bị các hoạt động của Lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá và dự báo tình hình thế giới và khu vực, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác lớn, quan trọng để kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu, kiến nghị các chủ trương, chính sách, biện pháp, kịch bản ứng phó không để bị động, bị bất ngờ.

Việc này, theo Thủ tướng, nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước, đặc biệt là tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu phải gắn kết chặt chẽ hiệu quả phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao nghiên cứu nội dung kiến nghị, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao và báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.