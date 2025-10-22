ĐBQH đề nghị có khung tiêu chí KPI thống nhất toàn quốc đánh giá viên chức

(VTC News) -

Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi).

Đánh giá về dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Phương Thủy (đoàn Hà Nội) cho biết, dự thảo luật thể hiện nhiều quan điểm mới liên quan đến việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, cũng như các chế độ, quyền lợi đối với viên chức.

Luật được thiết kế theo hướng mở hơn rất nhiều nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các mặt tích cực của đội ngũ viên chức hiện nay.

“Cần có khung tiêu chí đánh giá KPI thống nhất toàn quốc và hệ thống đánh giá điện tử viên chức đồng bộ để tạo cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm tính minh bạch và có thể kiểm chứng”, đại biểu Nguyễn Phương Thủy đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy phát biểu.

Nữ đại biểu cũng đề nghị không quy định về đơn vị sự nghiệp công lập tại dự thảo Luật, bởi các nội dung về tổ chức bộ máy, nơi làm việc của viên chức cần được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật riêng về đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh chung đối với đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy cũng đề nghị cần xác định cụ thể về đối tượng viên chức ký hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn để quy định ngay tại dự thảo luật. Đồng thời cần có quy định cụ thể hơn về tỷ lệ đánh giá theo kết quả đầu ra và vai trò trực tiếp của kết quả đánh giá trong các quyết định về tiền lương, thưởng, thu nhập tăng thêm, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, chấm dứt hợp đồng.

Trong khi đó, đại biểu Lê Nhật Thành đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc có chính sách đặc thù, ưu tiên trong phát triển và tuyển viên chức là đồng bào dân tộc thiểu số và viên chức có trình độ chuyên môn tốt về công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, biên giới.

“Cần ưu tiên tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số nhằm đào tạo đội ngũ viên chức am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ và gắn bó lâu dài với địa phương.

Đồng thời hoàn thiện cơ chế đãi ngộ đặc thù, trong đó có phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, hỗ trợ nhà ở công vụ, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển hợp lý nhằm thu hút và giữ chân viên chức có năng lực tình nguyện về công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, đại biểu Lê Nhật Thành nói.

Đại biểu Trương Xuân Cừ phát biểu.

Tuy nhiên, đại biểu Trương Xuân Cừ bày tỏ băn khoăn về quy định xét tuyển viên chức. Đại biểu cho rằng dù đã đưa ra những tiêu chuẩn để xét tuyển, nhưng nếu không công khai, minh bạch thì rất dễ xảy ra tiêu cực.

“Tôi thấy rằng trong số những người tốt nghiệp xuất sắc phải được kiểm tra với nhau để chọn ra những người xuất sắc thật sự có kiến thức, có kỹ năng, có trình độ”, đại biểu nhấn mạnh.

Đưa ra giải pháp cho vấn đề này, đại biểu Trương Xuân Cừ đề xuất hình thức xét tuyển viên chức cần thực hiện kiểm tra năng lực như những năm gần đây các trường đại học đã thực hiện cực kỳ hiệu quả.

“Xét tuyển, cử tuyển có hàng trăm, hàng mấy trăm người, bây giờ chọn được người cử tuyển giỏi nhất thì phải qua phần kiểm tra năng lực nhằm mục đích lựa chọn được người tốt nhất”, đại biểu Trương Xuân Cừ nhấn mạnh.