Khen thưởng 2 cha con liều mình cứu 3 người đi xe máy bị rơi xuống kênh sâu

(VTC News) -

Chiều 29/12, UBND phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ khen thưởng 3 người ở địa phương có hành động dũng cảm cứu người. Đó là anh Nguyễn Thành Viên cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc (trú tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Bắc Giang) và anh Ngô Bá Văn (trú tại tổ dân phố Tiền Phong, phường Ba Đồn).

Ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh - đánh giá, hành động của ba cá nhân trên là việc làm rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường. Đây là hành động xuất phát từ trái tim, rất cần được kịp thời biểu dương, khen thưởng để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh (Quảng Trị) trao giấy khen cho hành động dũng cảm cứu người của cha con anh Nguyễn Thành Viên, Nguyễn Văn Ngọc và anh Ngô Bá Văn.

Có mặt tại lễ khen thưởng, đại diện gia đình người bị nạn cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những ân nhân của gia đình: “Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời và dũng cảm của các anh, hậu quả có thể rất khó lường. Gia đình tôi thực sự biết ơn, đây là ân tình không bao giờ quên”.

Trước đó, chị Hoàng Thị Thu lái xe máy chở theo con và một bạn học cùng lớp của con (học lớp 7, trường THCS Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị). Khi đi qua đoạn kênh cầu Gia Hy (phường Bắc Gianh) thì xảy ra tai nạn, khiến cả 3 người cùng xe lao xuống kênh sâu.

Cha con anh Viên lao xuống kênh cứu chị Thu và 2 học sinh, còn anh Văn đứng trên hỗ trợ đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.

Thời điểm này, anh Nguyễn Thành Viên cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc đang đi trên đường thì phát hiện sự việc. Không chút do dự, hai cha con anh Viên dừng xe và liều mình lao xuống nước cứu người. Mặc dù nước kênh sâu, taluy dựng đứng, tuy nhiên, hai cha con anh Viên lần lượt đưa được chị Thu và 2 cháu nhỏ lên mép kênh. Đúng lúc này, anh Ngô Bá Văn cũng kịp thời có mặt để hỗ trợ đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.