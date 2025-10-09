Cứu hộ liều mình cứu bé 2 tháng tuổi trong dòng nước lũ cuồn cuộn ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Trong đêm tối mịt mù, giữa tiếng gió rít và dòng nước cuồn cuộn tràn qua các ngõ phố, nhiều nhóm cứu hộ vẫn miệt mài chèo xuồng đi tiếp tế người dân Thái Nguyên. Khi ánh đèn pin quét qua căn nhà cấp bốn ngập gần đến mái, họ nghe thấy tiếng người yếu ớt kêu cứu. Lúc này, cả nhóm quyết định phá cửa, đưa những người già trong nhà ra ngoài giữa màn đêm trắng xóa.

Đây chỉ là một trong hàng chục trường hợp được cứu giữa tâm lũ Thái Nguyên sau hoàn lưu bão số 11. Nhiều khu vực trung tâm tỉnh và ven sông Cầu chìm sâu trong dòng nước lũ. Phố biến thành sông, hàng trăm hộ dân phải rời nhà khẩn cấp, nhiều người khác bị cô lập hoàn toàn trong biển nước.

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập sâu, nhiều tuyến đường biến thành biển nước, giao thông gần như tê liệt. (Ảnh: Lê Duy Khắc)

Anh Bùi Tùng (38 tuổi, quê Hà Nội) lập tức vận chuyển một chiếc xuồng máy lên Thái Nguyên ngay khi nghe tin nước dâng cao. Cùng hai người bạn, anh gia nhập các đội cứu hộ tự phát, phối hợp với lực lượng địa phương tiếp cận những điểm ngập sâu nhất.

Chiều 7/10, nhóm của anh Tùng có mặt tại khu vực chợ Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng - một trong những điểm ngập nặng của tỉnh Thái Nguyên. Nước tràn qua các tuyến phố, cuốn theo rác và đồ đạc từ những căn nhà bị ngập. “Chúng tôi chèo xuồng từng mét một, vì dòng nước xiết và đêm tối che lấp hết chướng ngại vật”, anh Tùng kể.

Điện thoại của anh reo liên tục. Hàng chục cuộc gọi cầu cứu được gửi đến qua mạng xã hội và số điện thoại cá nhân, hầu hết là người dân mắc kẹt trong nhà. “Không thể nghe hết, cũng không thể trả lời kịp, nên chúng tôi chỉ chọn hướng có nhiều tín hiệu nhất để đi”, anh Tùng nói.

Anh Tùng cùng đoàn cứu trợ chèo xuồng vào những khu vực ngập sâu ở phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên. (Ảnh: NVCC)

Tới cầu Bến Oánh, nhóm nghe thấy tiếng người gọi thất thanh. Một gia đình gồm người già và hai cháu nhỏ trèo lên mái nhà từ trưa, chờ cứu hộ. Nước trong nhà đã dâng ngang bụng, đồ đạc nổi lềnh bềnh.

Nhóm anh Tùng cập xuồng, bế từng người ra ngoài trong dòng nước lạnh ngắt. Người cuối cùng rời khỏi là một cụ bà đã ngoài 70 tuổi, run rẩy vì ngâm nước quá lâu.

“Cửa gỗ bị kẹt, nước dâng nhanh, không thể chờ thêm, chúng tôi phải phá cửa để vào trong”, một thành viên trong nhóm cứu hộ kể lại.

Đoàn cứu hộ kịp thời đưa bé 2 tháng tuổi trên nóc nhà về nơi an toàn. (Ảnh: NVCC)

Sau khi đưa được gia đình ra khu vực an toàn, nhóm tiếp tục di chuyển về phía khu dân cư gần cầu treo. Đêm đã khuya, trời vẫn mưa nặng hạt. Họ ăn vội mẩu bánh, uống chút nước rồi lại đi xuồng tìm kiếm những người dân khác.

“Lúc ấy, điện thoại vẫn đổ chuông liên tục. Nhiều người báo có người già, trẻ nhỏ mắc kẹt. Không ai nỡ dừng lại nghỉ”, anh Tùng nói.

Tới gần 2h sáng, nhóm tiếp cận thêm một khu vực khác, nơi có gần hai chục người bị cô lập trong nước lũ. Đường vào chỉ vài km nhưng mất hơn một tiếng đồng hồ vì nhiều đoạn nước xiết, có chỗ xuồng mắc vào dây điện chìm dưới nước.

Đội cứu hộ, cứu nạn 116 chia thành nhiều hướng để tiếp cận các điểm ngập ở Thái Nguyên. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ nhóm của anh Tùng, nhiều đội cứu hộ khác cũng hoạt động suốt đêm ở các xã ven sông Cầu như Phú Bình, Tân Thành, Điềm Thụy. Anh Nhâm Quang Văn, đội trưởng Đội cứu hộ 116 cho biết, 19 thành viên và 5 xuồng máy được chia thành nhiều hướng để tiếp cận các điểm ngập.

“Có nơi chỉ cách vài km mà chúng tôi đi mất hơn hai tiếng. Trời tối, nước xiết, phải khênh xuồng vượt cạn, có chỗ lại bơi kéo xuồng qua dòng nước”, anh Văn kể.

Gần nửa đêm, đội của anh Văn nhận tin ở xã Điềm Thụy có cặp vợ chồng và hai con nhỏ mắc kẹt trên mái nhà đã hơn một ngày đêm. Khi đến nơi, nước đã chạm mép mái, cả gia đình run rẩy vì đói và lạnh. Họ được đưa ra ngoài an toàn, nhưng quãng đường quay về lại càng nguy hiểm hơn khi dòng nước xiết chặn mọi lối.

Nhiều khách sạn, chung cư ở Thái Nguyên mở cửa đón người dân đến tránh lũ. (Ảnh: NVCC)

Trong những ngày mưa lũ, nhiều khách sạn, chung cư ở Thái Nguyên đã mở cửa đón người dân đến tránh lũ. Các bếp ăn thiện nguyện cũng nhanh chóng được “kích hoạt”, nấu hàng trăm suất cơm nóng gửi tới các điểm sơ tán. Nhiều đoàn xe từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang liên tục chuyển nhu yếu phẩm, áo phao, thuốc men về vùng ngập.

Bên cạnh các nhóm thiện nguyện, lực lượng chức năng đã được huy động tối đa. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ xuyên đêm hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt. Tại những nơi ngập sâu như Phan Đình Phùng, xuồng máy và bè tạm được sử dụng để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngoài ra, ngành y tế địa phương cũng tổ chức trực chiến, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và cấp phát thuốc men cần thiết cho người dân vùng lũ.

Thống kê sơ bộ đến 15h ngày 8/10, mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên khiến 4 người chết, 2 người mất tích, khoảng 200.000 nhà dân bị ngập.