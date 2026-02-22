Ukraine tập kích nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga

(VTC News) -

Ukraine tuyên bố đã tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái, nhắm vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Udmurt (thuộc Liên bang Nga) Sergei Bagin cho biết vụ tấn công khiến 11 người bị thương, trong đó có người phải nhập viện. Lãnh đạo vùng Alexander Brechalov xác nhận một cơ sở tại địa phương bị đánh trúng nhưng không nêu chi tiết.

Kênh Telegram độc lập ASTRA, dựa trên các video do cư dân ghi lại, nhận định mục tiêu là nhà máy chế tạo máy Votkinsk - doanh nghiệp quốc phòng lớn của Nga. Nhà máy này sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander, đồng thời chế tạo cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Quân đội Ukraine sau đó xác nhận vụ tập kích và cho biết đã ghi nhận hỏa hoạn trong khuôn viên cơ sở. Kiev cũng tuyên bố lực lượng của họ đánh trúng một nhà máy xử lý khí đốt tại vùng Samara, gây cháy lớn.

Trong khi đó, Nga tiếp tục các đòn tấn công vào Ukraine. Hai cảnh sát Ukraine thiệt mạng ngày 21/2 khi lực lượng Nga pháo kích khu vực Kharkiv.

Một căn nhà bị UAV Nga đánh trúng trong các cuộc tấn công vào Ukraine, ở Odessa, Ukraine. (Ảnh: Nina Liashonok/Reuters)

Người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kharkiv, ông Oleh Syniehubov, cho biết trong 24 giờ qua thành phố Kharkiv cùng 10 khu dân cư khác trong khu vực đã hứng chịu hỏa lực Nga. Riêng tại Seredniy Burlyk, pháo kích còn khiến 5 người bị thương.

Ông Syniehubov viết trên Telegram: “Trong 24 giờ qua ghi nhận 175 cuộc giao tranh. Ở hướng Nam-Slobozhansky, đối phương bốn lần xung kích vào vị trí của ta tại các khu định cư Staritsa, Lyman, Vovchansky Khutory và Krugle".

Tại tỉnh Sumy, cảnh sát địa phương cho biết một cuộc không kích của Nga nhằm vào khu dân cư khiến 3 người bị thương. Hai căn nhà bị phá hủy. Ít nhất 10 ngôi nhà lân cận và một đường ống khí đốt cũng bị hư hại.

Hãng TASS đưa tin UAV Ukraine còn tìm cách tập kích các cơ sở sản xuất tại thành phố Almetyevsk thuộc Cộng hòa Tatarstan, nơi hệ thống phòng không đã được kích hoạt.

Hãng RIA dẫn Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moskva đã kiểm soát làng Karpivka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.