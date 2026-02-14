Quân đội Ukraine cho biết, các tên lửa này được sử dụng trong đợt tấn công vào đêm 11, rạng sáng 12/2, nhằm vào một kho chứa tên lửa, đạn dược và chất nổ gần khu định cư Kotluban, thuộc tỉnh Volgograd của Nga. Theo Kiev, cơ sở này trực thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga (GRAU) và là một trong những trung tâm lưu trữ đạn dược lớn phục vụ lực lượng Nga.

Giới chức Ukraine cho biết, các vụ nổ mạnh cùng nhiều đợt kích nổ thứ cấp được ghi nhận tại hiện trường, song mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được đánh giá.

Ukraine tập kích kho đạn lớn của Nga bằng tên lửa Flamingo. (Ảnh: X)

Trong khi đó, Nga cũng thừa nhận đã xảy ra một sự cố tại cơ sở của Bộ Quốc phòng trong cùng khu vực. Thống đốc Volgograd tỉnh Volgograd - ông Andrey Bocharov cho biết, hệ thống phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa, song mảnh vỡ rơi xuống đã gây cháy tại một cơ sở quân sự gần Kotluban.

Theo ông Andrey Bocharov, nói lệnh sơ tán cư dân lân cận đã được ban hành trong quá trình chữa cháy do nguy cơ phát nổ. Hãng thông tấn Anadolu đưa tin các xe buýt đã được chuẩn bị để di chuyển người dân tới các điểm lưu trú tạm thời.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng từng công khai nhắc tới hệ thống “Flamingo”. Trong bản cập nhật hằng ngày được truyền thông Nhà nước đăng tải, cơ quan này cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 5 tên lửa hành trình tầm xa Flamingo trong vòng 24 giờ, song không cung cấp bằng chứng kèm theo, trong khi Kiev chưa xác nhận số lượng tên lửa bị đánh chặn.

Ukraine thời gian gần đây liên tục nhấn mạnh năng lực tấn công tầm xa nội địa, trong đó có FP-5. Theo các quan chức Ukraine, tầm bắn của loại tên lửa này đạt khoảng 3.000km, với độ chính xác vào khoảng 14m, tuy nhiên, hiệu quả thực địa vẫn khó được kiểm chứng độc lập.