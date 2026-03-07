Iran phá nát hệ thống radar trị giá 300 triệu USD của Mỹ

(VTC News) -

CNN đưa tin ảnh vệ tinh cho thấy, hệ thống radar RTX AN/TPY-2 và thiết bị hỗ trợ được sử dụng bởi hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ bị phá hủy tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan trong những ngày đầu của cuộc xung đột tại Trung Đông. Việc phá hủy thiết bị đã được quan chức Mỹ xác nhận.

Dữ liệu do Trung tâm nghiên cứu Foundation for Defense of Democracies thu thập cho thấy có 2 cuộc tấn công của Iran vào Jordan vào ngày 28/2 và ngày 3/3. Cả hai đều được báo cáo là bị đánh chặn.

Radar RTX AN/TPY-2 và thiết bị hỗ trợ bị phá hủy tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. (Ảnh: Getty)

Ông Ryan Brobst, nhà phân tích tại Trung tâm nghiên cứu Foundation for Defense of Democracies thông tin thêm: “Nếu thành công, cuộc tấn công của Iran vào hệ thống radar của THAAD sẽ đánh dấu một trong những cuộc tấn công thành công nhất của Iran cho đến nay”.

Tuy nhiên, ông nói thêm: "Quân đội Mỹ và đối tác của họ có hệ thống radar khác có thể tiếp tục cung cấp khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa, giảm thiểu thiệt hại do mất đi hệ thống radar”.

Ngày 6/3, Reuters đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng của họ cũng nhắm mục tiêu vào hệ thống radar ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan và Qatar.

“Hệ thống radar của THAAD được Mỹ triển khai tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Jordan, cũng như radar cảnh báo tên lửa đạn đạo AN/FPS-132 của Mỹ đặt tại Qatar bị phá hủy bởi đơn vị tên lửa và máy bay không người lái của IRGC”, IRGC tuyên bố trên trang web Sepah News.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ được thiết kế để phá hủy tên lửa đạn đạo ở rìa khí quyển, cho phép chúng đối phó với mối đe dọa khó khăn hơn so với hệ thống Patriot tầm ngắn. Do radar AN/TPY-2 ngừng hoạt động, nhiệm vụ đánh chặn tên lửa sẽ được chuyển giao cho hệ thống Patriot, trong khi nguồn cung tên lửa PAC-3 cho hệ thống này đang khan hiếm.

Trước đó, hệ thống radar AN/FPS-132 ở Qatar - công trình cố định khác với hệ thống THAAD di động cũng bị hư hại trong cuộc tấn công của Iran. Hệ thống đó là radar cảnh báo sớm, được thiết kế để phát hiện mối đe dọa ở khoảng cách cực xa nhưng không có độ chính xác cần thiết để phóng vũ khí vào chúng.