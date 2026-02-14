Ngoại trưởng Mỹ đột ngột huỷ tham gia cuộc họp về Ukraine tại Munich

Dẫn lời các quan chức trao đổi với Financial Times, báo này cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đột ngột hủy tham dự một cuộc họp về Ukraine “vào phút chót”. Cuộc họp thuộc khuôn khổ “Mô hình Berlin”, diễn ra ngày 13/2 với sự tham gia của các quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev.

Tham dự cuộc họp có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng lãnh đạo Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Các bên được cho là tìm cách thúc đẩy quan điểm về “thỏa thuận hòa bình công bằng” trong tiến trình đàm phán do Mỹ dẫn dắt.

Các quan chức tham dự cuộc họp theo thể thức Berlin tại Hội nghị An ninh Munich ngày 13/2. (Ảnh: Getty)

Một quan chức châu Âu giấu tên mô tả việc Ngoại trưởng Mỹ vắng mặt vào phút chót với lý do “xung đột lịch trình” là “điên rồ”. Một nguồn tin khác nhận định với Financial Times rằng nếu không có ông Rubio, cuộc họp “thiếu sức nặng”.

Theo một quan chức Mỹ, ông Rubio dự kiến phát biểu tại hội nghị Munich sáng 13/2 và sẽ tham gia thảo luận về vấn đề Nga - Ukraine trong nhiều cuộc họp bên lề. Trước đó, ông cũng vắng mặt tại một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO hồi tháng 12 năm ngoái mà không nêu lý do chính thức. Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng không tham dự cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng tại trụ sở NATO ở Brussels.

Ngoại trưởng Rubio từng tuyên bố nhiệm vụ của ông là “thúc đẩy lợi ích quốc gia của Mỹ, không lãng phí tiền thuế của người dân hay dung túng chủ nghĩa chống Mỹ”, đồng thời cam kết tẩy chay cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nam Phi vào cuối tháng này.

Liên quan tiến trình đàm phán, trong tuyên bố đầu tuần, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích Kiev và các nước châu Âu ủng hộ có những động thái mà Moskva cho là làm suy yếu các nỗ lực hòa bình do Washington dẫn đầu, cản trở thỏa thuận tiềm năng sau cuộc gặp năm ngoái giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/2 cho biết vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ trong các ngày 17-18/2.

Trước lo ngại nguy cơ bị gạt ra ngoài tiến trình do Mỹ làm trung gian, một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi tăng cường tiếp xúc ngoại giao với Nga nhằm duy trì ảnh hưởng. Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas cho biết Brussels đang xây dựng các yêu cầu riêng đối với Moskva và sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu không đáp ứng các điều kiện của các nước châu Âu ủng hộ Kiev.

Về phía Nga, Moskva nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận ký kết bất kỳ thỏa thuận nào mà theo nước này là làm suy yếu an ninh quốc gia hoặc tạo điều kiện để Ukraine tái vũ trang và nối lại các hoạt động quân sự.