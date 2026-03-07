Cập nhật V.League 2025-2026 hôm nay: Kết quả SLNA vs Hải Phòng vòng 15

(VTC News) -

Vòng 15 V.League 2025-2026 diễn ra trong 3 ngày từ 6/3 đến 8/3. Sau vòng 14, câu lạc bộ Công an Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng với 35 điểm, SHB Đà Nẵng (10 điểm) đứng cuối.

Cập nhật vòng 15 V.League mới nhất

18h ngày 6/3: Thanh Hóa 0-1 Hà Tĩnh.

17h ngày 7/3: Hoàng Anh Gia Lai vs Công an TP.HCM.

18h ngày 7/3: Ninh Bình vs Đà Nẵng.

18h ngày 7/3: Sông Lam Nghệ An vs Hải Phòng.

18h ngày 8/3: Becamex TP.HCM vs Thể Công Viettel.

18h ngày 8/3: PVF CAND vs Nam Định.

19h15 ngày 8/3: Hà Nội vs Công an Hà Nội.

Sông Lam Nghệ An đấu với Hải Phòng ở vòng 15 V.League 2025-2026.

Ở trận đấu sớm nhất vòng, CLB Thanh Hóa thất bại trước Hà Tĩnh trong trận đấu đầy tranh cãi. Đội bóng xứ Thanh bị từ chối 1 quả phạt đền trong hiệp một và nhận bàn thua ở phút 90+4. Trận thua 0-1 khiến CLB Thanh Hóa có nguy cơ bị đẩy xuống vị trí áp chót.

Bảng xếp hạng V.League vòng 15

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 theo thông tin chính thức của ban tổ chức. Tính đến vòng 15, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 CAHN 13 31 - 10 35 2 Thể Công Viettel 14 21 - 13 28 3 Ninh Bình 14 31 - 19 27 4 Hà Nội 14 23 - 17 21 5 Hải Phòng 14 26 - 21 21 6 CA TP.HCM 14 17 - 18 20 7 Hà Tĩnh 15 11 - 15 20 8 SLNA 14 17 - 19 16 9 Nam Định 14 16 - 20 15 10 Becamex TP.HCM 14 16 - 21 15 11 HAGL 14 11 - 20 14 12 Thanh Hóa 15 17 - 25 13 13 PVF-CAND 14 15 - 28 11 14 Đà Nẵng 13 13 - 19 10

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.