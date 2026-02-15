Ukraine tập kích cảng dầu Nga, Moskva tuyên bố chiếm thêm làng ở miền Đông

(VTC News) -

Cảng Taman của Nga trên Biển Đen - đầu mối trung chuyển các sản phẩm dầu mỏ, ngũ cốc, than và nhiều loại hàng hóa - đã bị hư hại sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, thống đốc vùng Krasnodar cho biết ngày 15/2.

Các bồn chứa dầu tại nhà máy lọc dầu RN-Tuapsinsky do Rosneft vận hành ở Tuapse, Nga, ngày 22/3/2020. (Ảnh: Andrey Rudakov/Bloomberg qua Getty Images)

Theo Thống đốc Veniamin Kondratyev, 1 bồn chứa dầu, nhà kho và các bến cảng tại làng Volna trúng đòn tập kích, khiến 2 người bị thương. Hơn 100 lính cứu hỏa và lực lượng khẩn cấp đã được huy động để dập nhiều đám cháy bùng phát tại khu vực cảng.

Ngoài ra, các đợt tấn công riêng rẽ nhằm vào thành phố nghỉ dưỡng Sochi và làng Yurovka, gần thị trấn ven biển Anapa, cũng gây thiệt hại nhưng ở mức độ nhẹ hơn.

Những ngày gần đây, Ukraine nối lại các đòn tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga sau khi thỏa thuận tạm ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng do Mỹ làm trung gian hết hiệu lực.

Nguồn tin ngành công nghiệp cho biết khoảng 4,16 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ đã được vận chuyển qua cảng Taman trong năm ngoái, cho thấy vai trò quan trọng của cơ sở này trong chuỗi xuất khẩu năng lượng của Nga.

Trong khi đó, Nga cũng liên tục tập kích hệ thống năng lượng và tiện ích tại Ukraine, khiến hàng trăm nghìn người mất điện và sưởi ấm giữa mùa đông lạnh bất thường.

Một cơ sở hạ tầng đường sắt bị trúng đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, tại Odesa, Ukraine, ngày 15/2/2026. (Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine tại vùng Odesa cung cấp/REUTERS)

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov đã tới thị sát các đơn vị Nga đang tham chiến tại Ukraine.

Ông Gerasimov nói rằng trong hai tuần đầu tháng 2, các lực lượng Nga “đã giải phóng 12 khu dân cư” ở miền Đông, bất chấp điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tham dự cuộc họp thường niên của Hội đồng Bộ Quốc phòng tại Moskva, Nga, ngày 21/12/2022. (Ảnh: Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool qua REUTERS)

Chuyến thị sát diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian với Kiev tại Geneva nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm.

Tốc độ tiến quân của Nga đã tăng lên từ mùa thu năm ngoái, song Moskva vẫn chưa đạt mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk. Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực này như điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào - điều Kyiv khẳng định không thể chấp nhận.