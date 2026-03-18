'Sập bẫy' kêu gọi đầu tư, người đàn ông ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết định truy tìm đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, nơi cư trú trước khi bỏ đi: Chung cư 212 Trần Hưng Đạo, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Đà Nẵng đang truy tìm Phạm Thị Mỹ Tuyết.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của ông N.V.T. (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo của đối tượng Phạm Thị Mỹ Tuyết.

Theo nội dung tố giác, khoảng tháng 10/2024, thông qua mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Mỹ Tuyết đưa ra thông tin kêu gọi đầu tư vào “Công ty Global Group” (không rõ địa chỉ), cam kết đảm bảo an toàn vốn, lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin.

Tin tưởng, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Tuyết không thực hiện cam kết, mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân; khi bị yêu cầu hoàn trả thì không thực hiện nghĩa vụ, đồng thời bán nhà và rời khỏi nơi cư trú. Qua xác minh, hiện đối tượng cùng gia đình đã bỏ đi khỏi địa phương, không rõ tung tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ ban đầu, vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ban hành quyết định truy tìm đối tượng để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, xử lý.

Cách đây không lâu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây gia đình ông L.C.N. (trú TP.HCM) và gia đình Nguyễn Văn Hải từng sinh sống cùng khu vực tại thôn Hòa Nam, xã Duy Xuyên nên hai bên có quan hệ quen biết, thân thiết từ lâu.

Năm 2023, trong một lần về quê, ông N. và Hải thỏa thuận cùng góp vốn mua một thửa đất kèm nhà ở để đầu tư. Hai bên thống nhất mua thửa đất diện tích 131,9 m², là đất ở nông thôn tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Do tin tưởng nhau, ông N. đồng ý để Nguyễn Văn Hải đứng tên trên giấy tờ quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau một thời gian, do cần tiền giải quyết nợ cá nhân, Nguyễn Văn Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với giá 1,425 tỷ đồng mà không thông báo cho ông N.

Sau khi nhận tiền, Hải sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ riêng, khiến người góp vốn bị thiệt hại số tiền lớn.