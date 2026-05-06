Bộ Nội vụ đề xuất giữ nguyên 21 đơn vị, chỉ tinh gọn Thanh tra Bộ

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Trụ sở Bộ Nôi vụ.

Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Bộ như quy định tại Điều 3 Nghị định số 25/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ đã được sắp xếp, tinh gọn trong quá trình hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây. Theo đó, đã giảm từ 35 đầu mối xuống còn 22 đầu mối, tương ứng giảm 37,14% đầu mối đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Ngoài ra, căn cứ định hướng tại mục 1 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 105 của Chính phủ, Bộ Nội vụ cơ bản giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

"Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất cơ bản giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Bộ như hiện nay, chỉ thực hiện tinh gọn Thanh tra Bộ theo quy định", tờ trình của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Theo dự thảo Nghị định, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ gồm: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội; Cục Việc làm; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục Người có công; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động; Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động; Báo Dân trí.

Các đơn vị trên gồm các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc bộ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ theo quy định.

Về vị trí, chức năng, dự thảo Nghị định quy định, Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm; phát triển kỹ năng nghề; an toàn, vệ sinh lao động; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và thực hiện 32 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.