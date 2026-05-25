Ảnh hậu trường đen trắng quý hiếm của phim 'Tây du ký'
(VTC News) -
Những khoảnh khắc hậu trường được chụp bằng máy ảnh thô sơ từ hơn 4 thập kỷ trước của "Tây du ký" nhận được nhiều chú ý của khán giả.
Với tỷ suất khán giả 89,4%, "Tây du ký" là bom tấn điện ảnh thời bấy giờ. Chính vì vậy, mỗi bước chân của đoàn làm phim đều được sự theo dõi sát sao cùng chào đón nồng nhiệt của khán giả địa phương. Thậm chí, tụi trẻ còn bỏ học, người già bỏ làm chỉ để được ngắm nhìn những thần tượng của mình bằng xương bằng thịt.
Đảm nhận tuyến nhân vật chính nên Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không được chăm chút tỉ mẩn trước mỗi lần quay. Tạo hình của cả hai cũng được xem là công phu và cầu kỳ nhất trong dàn diễn viên.