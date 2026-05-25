Huyền thoại cao thủ ngang hàng Hoắc Nguyên Giáp sống thọ 119 tuổi

Theo tờ China Daily, võ lâm Trung Quốc cuối đời nhà Thanh có 1 nhân vật lẫy lừng, từng cùng với Hoắc Nguyên Giáp và Đỗ Tâm Ngũ được xưng tụng là Ba đại hiệp khách của giới võ lâm cuối thời Thanh đầu thời Dân quốc. Ông chính là Lữ Tử Kiếm, người được mệnh danh là Trường Giang đại hiệp và sống tới 119 tuổi.

Cao thủ cùng thời với Hoắc Nguyên Giáp

Lữ Tử Kiếm sinh năm 1893 tại Nghi Xương, Hồ Bắc trong một gia đình có truyền thống võ học danh tiếng, cuối đời sống tại quận Nam Ngạn, Trùng Khánh. Từ năm 7 tuổi ông đã theo mẹ học võ, sau đó lên Bắc Kinh, tới Võ Đang, đến Nga Mi, bái nhiều danh sư. Nhờ thiên tư xuất chúng lại cần cù khổ luyện, Lữ Tử Kiếm đã trở thành nhất đại tông sư võ lâm, cùng Hoắc Nguyên Giáp và Đỗ Tâm Ngũ hợp thành "Võ lâm Tam đại hiệp".

Sau khi Trung Quốc áp dụng hệ thống phân đẳng cấp võ thuật, Lữ Tử Kiếm là võ thuật gia dân gian đầu tiên đạt cấp bậc cao nhất – võ thuật cửu đẳng.

Năm 18 tuổi, Lữ Tử Kiếm đến Bắc Kinh bái Lý Trường Diệp của phái Bát Quái Chưởng và Đinh Thế Vinh của phái Hình Ý Quyền làm sư phụ. Cuối cùng, ông đến Trùng Khánh theo Lý Quốc Thao học Trường Quyền rồi định cư luôn tại đây.

Trong cuốn tự thuật của mình, Lữ Tử Kiếm viết rằng ông sống cùng thời với Hoắc Nguyên Giáp và Đỗ Tâm Ngũ. Ông từng cùng Đỗ Tâm Ngũ uống rượu đàm đạo và cũng từng sát cánh cùng Hoắc Nguyên Giáp tại Thượng Hải để chống lại thế lực của người nước ngoài.

Năm 1920, đài thi đấu võ thuật được tổ chức tại Vũ Hoa Đài, Nam Kinh. Lữ Tử Kiếm khi đó 27 tuổi đã xuất sắc đoạt chức Quán quân. Cột mốc này đánh dấu việc kết thúc sự nghiệp tầm sư học đạo để bắt đầu tự lập môn hộ trong giới võ lâm.

Sở dĩ Lữ Tử Kiếm được tôn vinh là 'Trường Giang đại hiệp' là bởi vào đầu thế kỷ 20, ông đã ra tay hộ tống, bảo vệ an toàn cho đội tàu của Công ty Vận tải Dân Sinh do doanh nhân Lư Tác Phụ thành lập.

Có nhiều nguồn thông tin về việc này, cho rằng Lữ Tử Kiếm đã đánh bại 1 võ sĩ Nhật Bản để giúp Lư Tác Phụ bảo vệ công ty vận dải Dân Sinh. Theo Baidu, các công ty vận tải nước ngoài đã bỏ tiền lớn mời một võ sĩ Nhật Bản đến thách đấu. Lữ Tử Kiếm nhận lời và dùng tuyệt kỹ võ thuật Trung Hoa "Bát Quái Liên Hoàn Chưởng" đánh bại đối thủ. Từ đó ông được mệnh danh là "Đại hiệp Trường Giang", nổi danh ngang hàng với Hoắc Nguyên Giáp, "Đại hiệp Thiên Tân" và Đỗ Tâm Ngũ, "Đại hiệp Quan Đông". Ngoài ra có thông tin cho rằng ông từng thắng cả võ sĩ người Mỹ.

Ngay từ năm 1924 sau khi Lữ Tử Kiếm ra tay giúp đỡ Lư Tác Phụ và giành chiến thắng trên võ đài, Công ty Vận tải Dân Sinh đã có nhã ý muốn mời ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, nhưng Lữ Tử Kiếm đã thẳng thừng từ chối ngay tại chỗ.

Sống thọ tới 119 tuổi

Khi đó Lữ Tử Kiếm chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất, đó là xin Công ty Dân Sinh miễn tiền vé cho những người nghèo khổ mang theo thư tay do chính cụ viết, đồng thời khi họ tới nơi thì tặng thêm 5 đồng bạc đại dương để làm lộ phí đi đường

Về sau, Lữ Tử Kiếm còn tự sáng tạo ra môn Hỏa Long Chưởng. Năm 1982, Lữ Tử Kiếm giành giải Sư tử vàng tại Giải tinh anh võ thuật toàn quốc. Trước đó, năm 1979, ông được bầu làm Ủy viên Chính hiệp thành phố Trùng Khánh. Năm 1986, ông được Hiệp hội Khí công Quốc tế mời làm cố vấn trưởng, đồng thời giữ chức Tổng cố vấn và Phó Chủ tịch Trung tâm Phát triển Võ thuật Võ Đang bang California (Mỹ).

Lữ Tử Kiếm từng đảm nhiệm các chức vụ: Hội trưởng Hội Liên minh võ thuật gia Nam Bắc Trùng Khánh, Giáo quan Quốc thuật hàm Thiếu tướng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Trùng Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Đông y thành phố Trùng Khánh, Hội trưởng Hội Võ Thánh tỉnh Tứ Xuyên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc thuật...

Năm 2012, Lữ Tử Kiếm qua đời ở tuổi 119, gia đình tổ chức tang lễ rất giản dị và kín tiếng. Sau đó, tin tức tạ thế lan truyền trên mạng Internet, rất nhiều người đã đến viếng, bao gồm đại diện Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc, Hiệp hội Võ thuật Trùng Khánh cùng nhiều nhân vật tên tuổi trong giới.

Tại nhà tang lễ, phóng viên báo chí còn gặp nam diễn viên Âu Lực Hào, người thủ vai nam chính trong bộ phim "Bát Quái Tông Sư". Âu Lực Hào là Võ sĩ cấp một quốc gia, đạt Kim Hổ Lục đoạn Võ thuật Trung Quốc, truyền nhân đời thứ ba của phái Võ Đang Tử Tiêu thuộc Bát Quái Môn, truyền nhân đời thứ năm của Bát Quái Chưởng, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Truyền thông Văn hóa Điện ảnh Lực Hào. Anh đã bái Lữ Tử Kiếm làm thầy vào năm 2007.

Âu Lực Hào nghẹn ngào nói với phóng viên rằng, anh vốn định mời sư phụ cùng thưởng thức bộ phim "Bát Quái Tông Sư", nhưng tâm nguyện này giờ đây mãi mãi không thể hoàn thành được nữa. Phóng viên cũng được biết, từ lâu đã có nhiều đạo diễn trong và ngoài nước muốn đưa cuộc đời truyền kỳ của Lữ Tử Kiếm lên màn ảnh, nhưng vì sinh thời luôn giữ lối sống khiêm tốn, kín tiếng nên chưa có tác phẩm điện ảnh nào được ra mắt.