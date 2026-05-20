Cao thủ kickboxing Việt Nam đối đầu võ sĩ muay Thái

Sự kiện ONE Friday Fights 155 diễn ra tại Bangok, Thái Lan ngày 22/5 tới thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ võ thuật Việt Nam. Huỳnh Văn Tuấn - từng vô địch kickboxing châu Á và giành 2 huy chương vàng SEA Games - sẽ tranh tài ở thể thức muay Thái, đối đầu với võ sĩ của chủ nhà Thái Lan là Chokpreecha.

Huỳnh Văn Tuấn là một trong những gương mặt nổi bật của giới võ thuật chuyên nghiệp Việt Nam. Sau khi đạt thành tích liên tục ở đấu trường quốc nội, võ sĩ này ghi dấu ấn mạnh mẽ ở các giải quốc tế. Hai tấm Huy chương Vàng Kickboxing tại SEA Games 2019 và 2021, cùng danh hiệu vô địch Giải Kickboxing châu Á, là minh chứng rõ nét nhất cho tài năng của Huỳnh Văn Tuấn.

Huỳnh Văn Tuấn (bên phải) là võ sĩ kickboxing hàng đầu Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở các giải đấu thành tích cao, Huỳnh Văn Tuấn còn là gương mặt quen thuộc trên các sàn đấu chuyên nghiệp. Từ các sự kiện lớn tại Việt Nam đến những giải đấu quốc tế như Kun Khmer ở Campuchia, anh đã khẳng định vị thế của mình với những chiến thắng vang dội. Đặc biệt, việc giành đai Muay Thai Grand Prix (MTGP) và đạt ngôi vị Á quân tại giải đấu tuyển chọn Road To ONE Việt Nam đã giúp tên tuổi của anh ngày càng được chú ý.

Đối thủ của Huỳnh Văn Tuấn trên võ đài ONE là Chokpreecha, tay đấm kỳ cựu từng giành đai vô địch Lumpinee và có hơn 100 trận thượng đài. Võ sĩ tập luyện ở PK Saenchai Muaythaigym – một trong những lò đào tạo Muay Thái danh tiếng nhất thế giới do huyền thoại Saenchai sáng lập - có kinh nghiệm vượt trội so với tay đấm đến từ Việt Nam.

Huỳnh Văn Tuấn không phải đại diện đầu tiên của võ thuật Việt Nam xuất hiện tại ONE. Dù vậy, anh là người hiếm hoi thi đấu ở thể thức muay Thái, nơi có rất nhiều võ sĩ mạnh của chủ nhà.