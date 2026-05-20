Cần bơm bê tông gãy đổ, 3 người thương vong ở Gia Lai

Sáng 20/5, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h15 cùng ngày, một xe bơm bê tông đậu trên đường Biên Cương (khu phố 4, phường Bồng Sơn) để phục vụ thi công sửa chữa một căn nhà.

Trong quá trình vận hành, cần bơm bê tông bất ngờ bị nứt, sau đó gãy đổ, va trúng các công nhân đang làm việc gần đó.

Vụ tai nạn khiến 3 người thương vong. Nạn nhân tử vong là một nam thợ xây, khoảng 46 tuổi, trú tại địa phương.

Hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Thời điểm xảy ra sự cố, tại hiện trường có nhiều người đang thi công.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an và các đơn vị chức năng làm rõ.