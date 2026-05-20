Ông Putin: Mối quan hệ Trung Quốc - Nga đạt 'mức độ cao chưa từng có'

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào 20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định: "Quan hệ giữa hai nước hiện nay đang ở mức cao chưa từng có, là một ví dụ điển hình về quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược thực sự".

Ông Putin lưu ý việc phái đoàn Nga sang Trung Quốc lần này có sự góp mặt của hầu hết quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện của cơ quan công cộng, giáo dục đều có lý do.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ đón tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu nước Nga cũng nhắc lại 25 năm trước, hai nước đã ký kết Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện. "Văn kiện liên quốc gia cơ bản này là nền tảng cho sự phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực và vẫn hoàn toàn phù hợp", ông Putin nói.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi mối quan hệ với Nga là yếu tố “mang lại sự bình yên giữa lúc hỗn loạn”. Ông Tập Cận Bình ám chỉ đến tình hình quốc tế ngày càng căng thẳng.

“Tình hình quốc tế đang bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn và chuyển biến đan xen, trong khi xu hướng bá quyền đơn phương đang hoành hành”, ông Tập Cận Bình ám chỉ.

Những năm gần đây, ông Tập Cận Bình và ông Putin tăng cường hợp tác đáng kể giữa hai nước trong thương mại, ngoại giao và an ninh, xuất phát từ những mâu thuẫn chung với Mỹ và mục tiêu định hình lại trật tự thế giới mà họ cho là bị phương Tây thống trị một cách không công bằng.

Lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc. (Video: Reuters)

Lịch trình của nhà lãnh đạo Nga tại Bắc Kinh bao gồm các cuộc hội đàm riêng và mở rộng với ông Tập Cận Bình, lễ ký hàng chục văn kiện chung cũng như nhiều sự kiện nhấn mạnh các khía cạnh chính trị, kinh tế và văn hóa trong quan hệ Moskva - Bắc Kinh. Ông Putin cũng dự kiến gặp nhiều quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.

Trong đó, Tổng thống Putin cho biết cuộc đàm phán Nga - Trung Quốc với sự tham gia của một nhóm nhỏ đại biểu, diễn ra tại Bắc Kinh đạt được những kết quả thực chất.

"Chúng tôi vừa tiến hành cuộc đàm phán thực chất trong bầu không khí thân thiện và tin cậy truyền thống, thảo luận về hợp tác song phương với nhóm nhỏ đại biểu. Giờ đây, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc đối thoại mở rộng hơn", ông Putin lưu ý.

Phái đoàn có sự tham gia của Phó thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, các Phó thủ tướng Tatyana Golikova và Aleksandr Novak, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina, đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev, Giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov, Chủ tịch Rosneft Igor Sechin và CEO Gazprom Aleksey Miller cùng nhiều đại diện doanh nghiệp lớn khác.