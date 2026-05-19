Tổng thống Putin tới Bắc Kinh, gửi thông điệp về 'chiều sâu' quan hệ Nga - Trung

Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh mối quan hệ Nga - Trung được mô tả ở mức “cao chưa từng có” trong lịch sử và diễn ra chưa đầy 1 tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong thông điệp video công bố trước chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung đã đạt tới “mức độ chưa từng có” về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ông đặc biệt nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc, vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu”.

Trong khi đó, đề cập tới chương trình nghị sự của chuyến thăm, cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương sẽ được thảo luận trong chuyến thăm và bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến đi sẽ tiếp tục củng cố quan hệ giữa hai nước. Ông đồng thời khẳng định, “không có mối liên hệ nào” giữa chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump và chuyến đi của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo ông, kế hoạch đã được thống nhất từ sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 2/2026: “Lập trường chính sách đối ngoại của hai nước chúng ta phần lớn tương đồng và gần gũi, và chúng ta chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề. Nói cách khác, cách tiếp cận của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Đồng thời, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không phải là bạn bè chống lại bất kỳ ai mà đang cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu”.

Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga - Trung. Dữ liệu chính thức cho thấy kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 240 tỷ USD. Xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc trong quý I năm nay tăng 35%, tương đương 31 triệu tấn, trong khi Nga tiếp tục nằm trong nhóm nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc. Trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông tiếp tục gây biến động thị trường năng lượng toàn cầu, hợp tác năng lượng Nga - Trung được đánh giá ngày càng mang ý nghĩa chiến lược.

Đáng chú ý, phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 Phó Thủ tướng, 8 bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong quan hệ song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng.

Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng, chính nghĩa quốc tế”.

Giới quan sát nhận định chuyến thăm lần này không chỉ phản ánh chiều sâu ngày càng lớn của quan hệ Nga - Trung, mà còn cho thấy vai trò nổi bật hơn của Trung Quốc trong cấu trúc an ninh toàn cầu đang biến động mạnh.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, nơi hai bên cam kết xây dựng mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, Trung Quốc đồng thời vẫn tìm cách duy trì lòng tin chiến lược với Nga, đối tác then chốt về năng lượng, an ninh và ảnh hưởng địa chính trị.