Bộ Xây dựng 'xóa sổ' giấy chứng nhận đăng kiểm

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 744/QĐ-BXD ngày 18/05/2026 về việc công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính, có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

Theo đó, Quyết định công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các giấy tờ được thay thế gồm: Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; Giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

Bộ Xây dựng chính thức xóa sổ giấy chứng nhận đăng kiểm. (Ảnh minh họa).

Như vậy, từ nay chủ xe không phải nộp bản sao hay xuất trình bản gốc giấy chứng nhận/sổ kiểm định mà thay vào đó có thể sử dụng giấy đăng ký xe tích hợp trên ứng dụng VNeID khi đi đăng kiểm hoặc khi làm các thủ tục liên quan. Thông qua việc tra cứu dữ liệu số, thời gian giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn đáng kể.

Bộ Xây dựng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực. Theo đó, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và cấp xã sẽ khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông để thay thế giấy tờ trong hồ sơ.

Trước đó, từ 1/3, tất cả cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc đã thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử. Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi giấy) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Ngoài ra, theo Nghị định 89/2026 do Chính phủ mới ban hành, có hiệu lực từ 1/1/2027, ô tô cũng sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện sẽ được thực hiện hoàn toàn thông qua dữ liệu điện tử, kết hợp hệ thống camera AI và các nền tảng số.

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ tháng 3/2026, ngành đăng kiểm đã triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử thay cho bản giấy. Nội dung này tiếp tục được cụ thể hóa tại Nghị định 89/2026 về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định do Chính phủ vừa ban hành.

Theo Cục Đăng kiểm, khi phương tiện sắp hết hạn đăng kiểm, chủ xe sẽ được thông báo trực tiếp qua số điện thoại để chủ động đưa xe đi kiểm định. Lực lượng chức năng khi kiểm tra trên đường cũng không còn dựa vào tem dán như trước, mà tra cứu thông tin qua hệ thống dữ liệu kết nối, kết hợp camera AI để xác định tình trạng kiểm định của phương tiện.

Cơ quan đăng kiểm cũng sẽ chia sẻ dữ liệu với các lực lượng chức năng nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát phương tiện.

Việc bỏ tem dán được đánh giá giúp giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm, đồng thời hạn chế tình trạng tem bong tróc, hư hỏng hoặc bị làm giả. Hoạt động kiểm tra cũng thuận lợi hơn khi chuyển sang khai thác dữ liệu số, thay vì phụ thuộc vào tem dán trên kính xe.