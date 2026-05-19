Royal Boulevard: Tài sản '4 trong 1' giữa tâm điểm thượng lưu mới của Hải Phòng

Một căn nhà vừa có thể là chốn an cư của giới thành đạt, vừa là mặt bằng kinh doanh đón dòng khách cao cấp, vừa là văn phòng làm việc giữa lõi giao thương mới và cũng là tài sản tạo dòng tiền cho thuê ổn định.

Chốn sống xứng tầm cho giới thành đạt thành phố Cảng

Anh Phạm Hữu Nghĩa, một doanh nhân tại phường Hải Dương, chia sẻ từng nhiều lần đến Vinhomes Royal Island thăm nhà bạn và cảm thấy ấn tượng về phong cách sống của họ.

“Sáng chạy bộ ven sông, cuối tuần đưa con đi cưỡi ngựa, tối ra quảng trường xem nhạc nước, thỉnh thoảng lại thư giãn trên sân golf bên nhà. Đó là chất sống rất khác biệt mà hiếm nơi nào tại Việt Nam có được”, anh Nghĩa nói.

Từ những trải nghiệm đó, gia đình anh Nghĩa quyết định sẽ chuyển đến Vinhomes Royal Island ngay trong năm nay.

Ngôi nhà mới của gia đình thuộc khu Royal Boulevard - đại lộ thương mại sôi động nằm cạnh sông Cấm và trải dọc trục giao thông huyết mạch xuyên đảo. Nhờ đó, gia đình anh có thể dễ dàng tiếp cận và tận hưởng trọn vẹn hệ tiện ích all-in-one đẳng cấp và hiếm có của đại đô thị đảo, như sân golf 36 hố, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, VinWonders với Safari, bến du thuyền, trường học Vinschool và phòng khám Vinmec chuẩn quốc tế.

Cộng đồng tinh hoa đã quy tụ về “thủ phủ thượng lưu mới” của Hải Phòng.

Bên cạnh hệ tiện ích thượng lưu, phong cách kiến trúc Venice và Tuscany phủ sắc thái châu Âu lên toàn tuyến phố cũng tạo nên điểm nhấn với diện mạo sang trọng, có tính nhận diện cao. Đây là yếu tố được nhiều gia đình thành đạt quan tâm khi lựa chọn nơi an cư mới.

Lợi thế kinh doanh trên trục giao thông xuyên đảo

Vị trí mặt tiền đường Hạnh Phúc cũng mang lại lợi thế kinh doanh vượt trội cho quỹ căn Royal Boulevard. Đây là cung đường dẫn tới quảng trường châu Âu, phố đi bộ ven sông, sân golf và tổ hợp vui chơi giải trí của đô thị đảo.

Trong bối cảnh du lịch Hải Phòng tăng trưởng mạnh, đón hơn 14,4 triệu lượt du khách (năm 2025), việc đảo Vũ Yên được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh và đang dần trở thành tâm điểm vui chơi, nghỉ dưỡng mới của thành phố Cảng đã mang đến “vận hội mới” cho Royal Boulevard.

Đại lộ mặt tiền này không chỉ đón trọn dòng khách nội khu và du khách bên ngoài mà còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái đồng bộ, qua đó mở rộng tiềm năng khai thác kinh doanh và tạo dòng tiền bền vững cho chủ sở hữu.

Mỗi căn Royal Boulevard đáp ứng đồng thời nhiều công năng.

Các căn shophouse có mặt tiền rộng từ 5 đến 17m cho phép chủ sở hữu linh hoạt triển khai nhiều mô hình kinh doanh như nhà hàng, quán cà phê, showroom, thời trang hay mỹ phẩm cao cấp. Một số căn góc còn sở hữu mặt hông hướng sông dài tới 20m, phù hợp với các mô hình F&B kết hợp không gian ngoài trời - xu hướng được nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao ưa chuộng.

Không gian văn phòng sang trọng, chuyên nghiệp

Cùng với xu hướng dịch chuyển ra đảo Vũ Yên của giới doanh nhân, nhu cầu đặt văn phòng đại diện và không gian làm việc tại khu vực này cũng gia tăng.

Nhiều chủ doanh nghiệp hiện ưu tiên mô hình sống - vận hành - tiếp khách trong cùng một hệ sinh thái. Royal Boulevard đáp ứng nhu cầu này nhờ vị trí trung tâm, hạ tầng đồng bộ cùng kiến trúc mang phong cách Ý sang trọng. Tầng hai và tầng ba của mỗi căn có thể linh hoạt bố trí thành văn phòng công ty, studio sáng tạo hoặc không gian tiếp đối tác riêng tư.

Theo anh Phạm Hữu Nghĩa, khi chuyển về đây, anh dự định sử dụng một tầng trong căn nhà để làm văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

“Không gian này vừa đủ riêng tư để vận hành, vừa đủ kết nối với hệ tiện ích đẳng cấp xung quanh để tiếp khách hàng, đối tác”, anh Nghĩa chia sẻ.

Tài sản cho thuê giữa trung tâm thành phố Cảng, đón trọn dòng khách đa tầng

Ngoài đáp ứng nhu cầu ở và kinh doanh, Royal Boulevard còn được đánh giá cao ở khả năng khai thác cho thuê nhờ vị trí nằm giữa lõi du lịch, thương mại và cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Các tầng trên của nhà phố có thể vận hành thành căn hộ dịch vụ, lưu trú boutique hoặc cho thuê dài hạn. Tệp khách thuê đa dạng, từ chuyên gia FDI, doanh nhân công tác ngắn ngày tới nhóm du khách từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng hay các tỉnh lân cận tới trải nghiệm đô thị đảo.

Cấu trúc “bốn giá trị” giúp Royal Boulevard thu hút giới doanh nhân và đầu tư.

Chị Lê Thu Phương, nhà đầu tư từ Hà Nội đang sở hữu hai căn liền kề tại Royal Boulevard, cho rằng điểm đáng chú ý của sản phẩm nằm ở khả năng phục vụ nhiều nhóm khách thuê cùng lúc.

“Khi một nguồn cầu có biến động, các nguồn còn lại vẫn duy trì dòng tiền. Đó là độ an toàn mà các sản phẩm bất động sản đơn năng truyền thống khó mang lại”, chị Phương nói.

Một căn nhà có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư của giới thành đạt, khai thác kinh doanh, đặt văn phòng đại diện và tạo dòng tiền cho thuê bền vững như Royal Boulevard không phổ biến trên thị trường.

Trong bối cảnh đảo Vũ Yên đang trở thành “thủ phủ thượng lưu mới” của Hải Phòng, cấu trúc “4 trong 1” này giúp Royal Boulevard trở thành lựa chọn đáng chú ý với giới doanh nhân và nhà đầu tư tìm kiếm tài sản vừa giàu giá trị sử dụng, vừa có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.