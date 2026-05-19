Coca-Cola Việt Nam 3 năm liên tiếp vào Top Doanh nghiệp bền vững

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp được xướng tên trong Top 10, ghi dấu hành trình phát triển dựa trên đầu tư, chuyển đổi vận hành và cam kết tạo ra giá trị bền vững cho Việt Nam.

Giải thưởng ghi nhận hành trình thực thi chiến lược “Lựa chọn hôm nay, định hình tương lai”, gắn chiến lược đầu tư dài hạn với mục tiêu phát triển bền vững. Trong giai đoạn mới, Công ty Coca-Cola Việt Nam tập trung vào ba trụ cột gồm đầu tư vào năng lực vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng tốc các cam kết phát triển bền vững.

Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư vào hệ thống sản xuất và logistics nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, tối ưu nguồn lực và đáp ứng nhu cầu thị trường Việt Nam. Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản trị vận hành với hơn 90% năng lực kinh doanh đã được tự động hóa.

Cam kết phát triển bền vững của Công ty Coca-Cola Việt Nam được thể hiện qua chiến lược quản lý bao bì, tối ưu hóa tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và triển khai các sáng kiến tạo cho cộng đồng và môi trường tại Việt Nam trong nhiều năm.