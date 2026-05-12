Bảng xếp hạng World Cup 2026 (Bảng G) mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng G như sau.
|XH
|Đội
|T
|HS
|Đ
|1
|Bỉ
|0
|0-0
|0
|2
|Ai Cập
|0
|0-0
|0
|3
|Iran
|0
|0-0
|0
|4
|New Zealand
|0
|0-0
|0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Trên bảng xếp hạng FIFA, New Zealand xếp thứ 85. Đây mới chỉ là lần thứ ba New Zealand góp mặt tại World Cup (sau các năm 1982 và 2010). Thành tích đáng chú ý nhất của New Zealand là bất bại tại vòng bảng World Cup 2010 (3 trận hoà) nhưng vẫn bị loại.
New Zealand giành quyền tham dự World Cup 2026 sau khi đánh bại New Caledonia trong trận chung kết vòng loại khu vực châu Đại Dương.
Iran giành quyền tham dự World Cup 2026 khi chỉ thua duy nhất 1 trận tại vòng loại khu vực châu Á. Họ là đội thứ hai của châu Á vượt qua vòng loại vào tháng 3/2025.
Đội tuyển có biệt danh "Team Melli" đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng FIFA - vị trí cao thứ hai của châu Á (sau Nhật Bản). Đây là lần thứ 7 họ tham dự World Cup. Iran chưa từng vượt qua vòng bảng trong những lần tham dự trước đó.
Ai Cập bất bại tại bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi (8 thắng, 2 hòa), đứng trên các đối thủ Burkina Faso, Sierra Leone, Guinea Bissau, Ethiopia và Djibouti.
Trên bảng xếp hạng FIFA, Ai Cập đứng thứ 29. Đây là lần tham dự World Cup thứ tư của họ (các lần trước vào năm 1934, 1990 và 2018). Ai Cập chưa từng vượt qua vòng bảng của giải đấu này.
Đội tuyển Bỉ đứng đầu bảng J vòng loại khu vực châu Âu với 8 trận bất bại (thắng 5, hòa 3 trước các đối thủ Wales, Bắc Macedonia, Kazakhstan và Liechtenstein).
Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Bỉ đứng thứ 9. Đội bóng này tham dự World Cup tổng cộng 15 lần, trong đó thành tích tốt nhất là hạng 3 năm 2018.
Bảng G World Cup 2026 có các đội tuyển Bỉ, Ai Cập, Iran và New Zealand. Trong đó, Bỉ là đội có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA, từng đứng thứ ba tại World Cup 2018. Các trận đấu của bảng G được tổ chức trên 3 sân vận động tại các thành phố Seattle, Los Angeles (Mỹ) và Vancouver (Canada).
Ngày 16/6
2h: Bỉ vs Ai Cập.
8h: Iran vs New Zealand
Ngày 22/6
2h: Bỉ vs Iran.
8h: New Zealand vs Ai Cập.
Ngày 27/6
10h: New Zealand vs Bỉ.
10h: Ai Cập vs Iran.