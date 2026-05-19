Ông Putin đưa dàn siêu CEO tới Bắc Kinh, nhắm đến lĩnh vực kinh tế

Theo cố vấn đối ngoại điện Kremlin Yuri Ushakov, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Trung Quốc trong tuần này cùng phái đoàn gồm nhiều CEO có ảnh hưởng nhất của Nga. Ông Putin dự kiến ​​thăm Trung Quốc vào ngày 19 - 20/5 theo lời mời của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hãng tin Reuters đưa tin điện Kremlin đặt “kỳ vọng lớn” vào chuyến đi này và mô tả mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là “quan hệ đối tác đặc biệt quan trọng và mang tính chiến lược”.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết các vấn đề kinh tế sẽ là trọng tâm trong cuộc đàm phán giữa Nga và Trung Quốc.

“Tất cả vấn đề nằm trong chương trình nghị sự kinh tế của quan hệ song phương giữa hai nước đương nhiên sẽ được giải quyết”, ông Peskov nói khi được hỏi về dự án đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin thêm ông Tập Cận Bình và ông Putin sẽ thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế và những vấn đề mà quốc tế cùng khu vực “đều quan tâm”.

Theo tờ Global Times của Trung Quốc, chuyến thăm sắp tới sẽ đánh dấu chuyến công du Trung Quốc lần thứ 25 của ông Putin. Tuy nhiên, Bắc Kinh không đề cập rõ ràng đến vấn đề Ukraine trong chương trình nghị sự.

Phái đoàn Nga bao gồm CEO của Rosneft Igor Sechin, CEO của Gazprom Alexei Miller và tỷ phú nhôm Oleg Deripaska, cùng với lãnh đạo tập đoàn phát triển nhà nước VEB, cơ quan năng lượng hạt nhân Rosatom và tập đoàn không gian Roscosmos.

CEO Sberbank Herman Gref, CEO VTB Bank Andrei Kostin và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng sẽ tham gia chuyến đi cùng với 5 phó thủ tướng và 8 bộ trưởng.

Theo ông Ushakov, quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, được xây dựng trong suốt 25 năm thực hiện hiệp ước láng giềng tốt đẹp, có thể được coi là hình mẫu cho các nước láng giềng. Quan hệ đối tác Nga - Trung mang lại sự ổn định cho thế giới, và do đó đặc biệt cần thiết vào thời điểm hiện tại.