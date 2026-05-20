(VTC News) -

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh hôm thứ Tư, mở đầu lịch trình dày đặc các cuộc hội đàm và sự kiện nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc là một trong những tin quốc tế nổi bật tuần này.

Ông Putin đến thủ đô Trung Quốc vào tối thứ Ba trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày theo lời mời của ông Tập. Chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga - Trung, văn kiện đặt nền móng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Putin.

Lịch trình của nhà lãnh đạo Nga tại Bắc Kinh bao gồm các cuộc hội đàm riêng và mở rộng với ông Tập Cận Bình, lễ ký hàng chục văn kiện chung cũng như nhiều sự kiện nhấn mạnh các khía cạnh chính trị, kinh tế và văn hóa trong quan hệ Moskva - Bắc Kinh. Ông Putin cũng dự kiến gặp nhiều quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.

Nội dung chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào thương mại, năng lượng, an ninh, đầu tư, hợp tác công nghệ và các vấn đề toàn cầu. Khoảng 40 văn kiện song phương được cho là sẽ được ký trong chuyến thăm này, bao gồm tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moskva và Bắc Kinh.

Trong thông điệp video gửi người dân Trung Quốc trước chuyến đi, ông Putin mô tả Moskva và Bắc Kinh là lực lượng ổn định trong chính trị toàn cầu, theo đuổi “hòa bình và thịnh vượng chung”.

Ông Putin tới Bắc Kinh cùng phái đoàn cấp cao phản ánh quy mô lớn của chuyến thăm, bao gồm các quan chức Điện Kremlin, bộ trưởng chính phủ và lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tổ chức tài chính lớn của Nga.

Phái đoàn có sự tham gia của Phó thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, các Phó thủ tướng Tatyana Golikova và Aleksandr Novak, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina, đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev, Giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov, Chủ tịch Rosneft Igor Sechin và CEO Gazprom Aleksey Miller cùng nhiều đại diện doanh nghiệp lớn khác.

Chuyến thăm dự kiến tập trung vào quan hệ song phương, thương mại, năng lượng, an ninh và các vấn đề toàn cầu. Khoảng 40 văn kiện hợp tác chung được dự kiến ký kết trong thời gian ông Putin ở Trung Quốc.

Một số hình ảnh tại lễ đón:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Putin

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào hỏi các thành viên trong phái đoàn của nhau trong lễ đón chính thức tại Bắc Kinh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào hỏi các thành viên trong phái đoàn của nhau trong lễ đón chính thức tại Bắc Kinh.

Ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay khi buổi lễ bắt đầu.