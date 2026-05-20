Vũ điệu đa sắc màu bên sông Hương trong tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế

Theo ban tổ chức, chương trình là điểm nhấn bùng nổ của Lễ hội mùa Hạ trong chuỗi sự kiện của Festival Huế 2026. Năm nay, sân khấu bên bờ sông Hương (trước trường Quốc Học Huế) được lựa chọn làm tâm điểm kết nối sự kiện. Định hướng của tuần lễ là hình thành một không gian âm nhạc đương đại mới mẻ, sáng tạo và nhân văn. Với thiết kế mở, chương trình hoàn toàn hướng tới cộng đồng, phục vụ miễn phí cho người dân cố đô và du khách.

Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại hàng đầu từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng sự hòa quyện đỉnh cao của múa, pop, flamenco, vũ đạo và các màn trình diễn thời trang.

Sân khấu bên bờ sông Hương (trước trường Quốc Học Huế) được lựa chọn làm nơi khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn (với dàn sao tên tuổi) và Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế; vũ đoàn Hervé Koubi (Pháp), nhóm nhạc OJOS (Pháp), nhóm nhạc Flamenco LAS MIGAS (Tây Ban Nha), nghệ sĩ Mỹ Anh & Matthew Ifield (Úc), nghệ sĩ J-POP Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), nhóm K-Culture Friends in Chungnam (Hàn Quốc), vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan) và đoàn Pungnyu Bongi (Gyeongju).

Đêm khai mạc 13/6 sẽ được mở màn hoành tráng với nghệ sĩ J- POP Kawanishi Natsuki, Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung, K-Culture Friends in Chungnam và Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế và đêm bế mạc sẽ là sự xuất hiện của ca sĩ MONO. Đặc biệt đêm nhạc Trịnh Công Sơn ngày 14/6 sẽ là không gian âm nhạc sâu lắng, giàu chiều sâu văn hóa quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Ban Tổ chức kỳ vọng, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 không chỉ là một ngày hội giao lưu văn hóa, mà còn là điểm hẹn âm nhạc trong khuôn khổ Festival Huế và là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Sự kiện góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh con người xứ Huế thân thiện, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội bền vững dựa trên thế mạnh di sản.