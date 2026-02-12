Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam lan tỏa di sản, gắn kết kiều bào

(VTC News) -

Chương trình Festival Nghệ thuật truyền thống Việt Nam 2026 diễn ra vào chiều 12/2, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội).

Chương trình do Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc (VOV3) phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam (thuộc Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật) và Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương và tích cực bảo tồn văn hóa Việt Nam thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như duy trì các lễ hội truyền thống, tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật và giáo dục thế hệ trẻ hướng về nguồn cội.

Việc này không chỉ gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn đóng góp vào việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, tạo nên một “nguồn lực chiến lược” về văn hóa, tri thức và tình thần đoàn kết.

Phó Tổng giám đốc VOV Ngô Minh Hiển và các đại biểu dự chương trình.

Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam được tổ chức nhằm tạo cầu nối văn hóa giữa trong nước và kiều bào, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia châu Âu.

Thông qua các hoạt động biểu diễn, chương trình hướng tới mục tiêu bồi đắp tình yêu quê hương, khuyến khích thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài tiếp tục gìn giữ bản sắc dân tộc.

Tiết mục “Chúa then” do nghệ nhân Hà Thị Bởi, NSƯT Tuyết Mai và Nhóm Trung tâm bảo tồn nghệ thuật truyền thống Việt Nam biểu diễn.

Mở màn chương trình là tiết mục múa Ơn Đảng núi rừng nở hoa (điệu xòe hoa, dân ca Thái) do Đoàn Ca nhạc Dân tộc VOV3 biểu diễn. Tiếp đó, khán giả lần lượt thưởng thức các tiết mục đại diện cho nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như dân ca quan họ Bắc Ninh, hát then – đàn tính, ví giặm Nghệ Tĩnh, hát xoan…

NSND Thúy Hường cùng Diệu An (Cộng hòa Séc) thể hiện làn điệu quan họ “Ai xuôi về”. Nghệ nhân Hà Thị Bởi, NSƯT Tuyết Mai và nhóm đàn tính – hát then trình diễn “Chúa then”.

Nghệ sĩ Bùi Mạnh Hùng và Hạnh Hana (Cộng hòa Séc) mang đến làn điệu chèo “Không đâu bằng quê hương”. Nhóm CLB Xẩm Hà Thị Cầu biểu diễn “Tứ hải giao tình”, trong khi nghệ sĩ Vũ Đức Huy cùng nhóm Trống quân giới thiệu hát xoan “Trống quân Mó cá”...

Tiết mục “Ai xuôi về”. Dân ca Quan họ Bắc Ninh, do NSND Thúy Hường và cháu Diệu An (Cộng hòa Séc) biểu diễn.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ kiều bào và nghệ sĩ trong nước như NSND Hồng Lựu (Vương quốc Anh), NSND Diệu Hương (Ba Lan), ca sĩ Hà Myo, Hồ Thảo Nhi (TP.HCM)…

Một điểm nhấn của đêm diễn là phần kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại trong tiết mục Dân ca Việt do NSND Thanh Ngoan và ca sĩ Hà Myo thể hiện, tạo nên không gian giao thoa giữa các làn điệu chèo, văn, xẩm với màu sắc hiện đại.

Tiết mục "Dân ca Việt" do NSND Thanh Ngoan và ca sĩ Hà Myo thể hiện.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, phần trình diễn áo dài chủ đề Sắc xuân của các Hoa hậu Áo dài Phu nhân đến từ nhiều quốc gia châu Âu cũng thu hút sự quan tâm. Hoạt động này gắn với cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu.

Ban tổ chức đã trao hoa và kỷ niệm chương cho các cá nhân, đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao hoa và kỷ niệm chương cho các cá nhân, đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn, ghi nhận đóng góp của các nghệ sĩ, hội đoàn trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt tại châu Âu.