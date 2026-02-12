Lính cứu hỏa Thủ đô gói bánh chưng, trực chiến đảm bảo bình yên ngày Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại trụ sở Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội), không khí đón xuân diễn ra giản dị nhưng ấm áp. Trong khuôn viên đơn vị, cán bộ, chiến sĩ quây quần bên nhau gói bánh chưng, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
Khoảng sân nhỏ của Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 trở thành nơi sinh hoạt chung của đơn vị trong những ngày cuối năm.
Từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sỹ đã phân công người rửa lá dong, vo gạo, đãi đỗ, chuẩn bị thịt. Nguyên liệu được chuẩn bị kỹ từ trước, bảo đảm đầy đủ, gọn gàng.
Việc cùng nhau gói bánh chưng không chỉ để có thêm hương vị ngày xuân tại đơn vị mà còn là dịp gắn kết tập thể, giúp cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà khi phải làm nhiệm vụ xa gia đình.
Với lính cứu hoả, Tết luôn gắn với yêu cầu sẵn sàng cao nhất. Ngay tại khu vực gói bánh, bộ đàm vẫn được đặt ở vị trí dễ quan sát, duy trì liên lạc thông suốt.
Không khí hân hoan của các chiến sĩ cảnh sát PCCC sẵn sàng đảm bảo Tết Nguyên đán an toàn cho người dân.
Những chiếc bánh chưng được gói vuông vắn, xếp đầy nồi đem đi luộc.
Song song với hoạt động chuẩn bị đón xuân, công tác kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị vẫn được duy trì chặt chẽ.
Tại khu vực để xe chuyên dụng, chiến sĩ kỹ thuật rà soát từng hạng mục, vận hành thử các thiết bị như cưa máy cầm tay, bảo đảm sẵn sàng sử dụng khi có tình huống phát sinh.
Các phương tiện bảo hộ cá nhân cũng được kiểm tra kỹ lưỡng. Mặt nạ dưỡng khí - trang bị quan trọng đối với lính cứu hỏa khi làm việc trong môi trường khói, khí độc được từng chiến sĩ rà soát, bảo đảm hoạt động ổn định.
Tại phòng trực ban, cán bộ trực thông tin theo dõi sát diễn biến trên hệ thống bản đồ số, duy trì kết nối thường xuyên với Trung tâm chỉ huy 114. Mọi thông tin liên quan đến cháy, nổ trên địa bàn phụ trách đều được cập nhật kịp thời để có phương án xử lý nhanh nhất.