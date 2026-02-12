Lính cứu hỏa Thủ đô gói bánh chưng, trực chiến đảm bảo bình yên ngày Tết

Việc cùng nhau gói bánh chưng không chỉ để có thêm hương vị ngày xuân tại đơn vị mà còn là dịp gắn kết tập thể, giúp cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà khi phải làm nhiệm vụ xa gia đình.