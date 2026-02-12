Phương Thanh tái xuất phim hài Tết, vào vai vợ 'chua ngoa', hay 'động tay động chân'

(VTC News) -

Phim hài Tết Ngôi nhà mơ ước uy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc như Vượng Râu, Quang Thắng, Quang Tèo, Chiến Thắng, Dứt Văn Khoát, Thanh Tú, Xuân Nghĩa, Yến Ngọc, Bích Ngọc, Đình Cương… cùng sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Phương Thanh.

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác, đạo diễn Vượng Râu cho biết anh và Phương Thanh có mối quan hệ gắn bó nhiều năm. Năm 2014, nữ ca sĩ từng tham gia dự án phim của anh và nhận được phản hồi tích cực. Gần đây, khi Phương Thanh góp mặt trong chương trình Tết Vạn Lộc 2026, ê-kíp càng có thêm động lực để mời cô trở lại với dòng phim hài Tết.

Ca sĩ Phương Thanh tham gia phim hài Tết "Ngôi nhà mơ ước"

Theo đạo diễn, Ngôi nhà mơ ước mang màu sắc nhẹ nhàng, thiên về tính giải trí nhưng vẫn đặt trọng tâm vào yếu tố gia đình. Trong phim, Phương Thanh vào vai người vợ có tính cách chua ngoa, thường xuyên cãi vã, thậm chí “động tay động chân” với chồng - nhân vật do Vượng Râu đảm nhận. Dù không phải tuyến chính xuyên suốt, nhân vật này được xem là “ẩn số” tạo nên nhiều tình huống hài hước.

Phương Thanh cũng bày tỏ sự tự tin khi tham gia phim hài Tết. “Có diễn dở thì cũng không sao, vì mình là ca sĩ”, cô nói vui. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định đóng hài không hề đơn giản, đòi hỏi sự tiết chế, duyên dáng và cảm xúc chân thật. Với tính cách hài hước, hồn nhiên cùng kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, Phương Thanh cho rằng việc đứng trước ống kính không phải là trở ngại lớn.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Phương Thanh từng tham gia nhiều bộ phim như Tiếng hú nơi hoang dã, Khi đàn ông mang bầu, Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Hot boy nổi loạn, Vừa đi vừa khóc… nên không xa lạ với điện ảnh.

Ngôi nhà mơ ước xoay quanh câu chuyện của các gia đình nhiều thế hệ trong bối cảnh hiện đại. Khi các cặp vợ chồng trẻ mong muốn xây dựng tổ ấm riêng, cha mẹ vẫn giữ quan niệm truyền thống về nhà cửa và sự ổn định. Sự khác biệt trong suy nghĩ và lối sống tạo nên những mâu thuẫn, từ đó mở ra chuỗi tình huống vừa hài hước vừa phản ánh thực tế.

Phim cũng đề cập đến vấn đề nhà ở xã hội - chủ đề mang tính thời sự, gắn với đời sống của nhiều người lao động thu nhập thấp. Các nhân vật trong phim phải sống chung, ở nhờ con cái hoặc chật vật trong những căn phòng trọ chật hẹp khi chuẩn bị lập gia đình. Từ đó, những câu chuyện “dở khóc dở cười” liên tiếp xảy ra, phản ánh chân thực thực tế xã hội qua lăng kính hài hước, nhẹ nhàng.

“Chúng tôi muốn làm bộ phim gần gũi, phản ánh những trăn trở rất đời thường của người trẻ và các gia đình hiện nay. Xem phim để cười, nhưng sau đó cũng để suy ngẫm”, đạo diễn Vượng Râu chia sẻ.