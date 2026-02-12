ACCV ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Nosafood và Speed Vina

(VTC News) -

Lễ ký kết diễn ra ngày 10/2, mở ra giải đoạn hợp tác mới giữa ACCV và doanh nghiệp sản xuất có vốn Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy nghiên cứu và triển khai giải pháp điện mặt trời áp mái (RTS) kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Theo nội dung MOU, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu và tiến tới triển khai mô hình RTS + BESS nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng tính chủ động trong vận hành và đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng, mô hình RTS + BESS được xem là giải pháp toàn diện cho khối sản xuất - công nghiệp, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước biến động giá điện và yêu cầu giảm phát thải carbon.

Hợp tác với Nosafood và Speed Vina tiếp tục khẳng định chiến lược của ACCV trong việc kết nối đối tác quốc tế, kết hợp công nghệ và tài chính nhằm giải quyết các thách thức năng lượng tại Việt Nam. Là thành viên của KOCHAM, ACCV đồng thời mở rộng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, thúc đẩy các mô hình năng lượng sạch phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển bền vững của thị trường.

Việc ký kết khẳng định vai trò của ACCV trong kết nối công nghệ, tài chính và cơ hội đầu tư năng lượng sạch tại Việt Nam.