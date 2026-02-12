TP.HCM mở tuyến giao hàng vượt biển đầu tiên bằng UAV từ Cần Giờ đi Vũng Tàu

(VTC News) -

Sáng 12/2, TP.HCM khai trương tuyến giao hàng vượt biển bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Lễ khai trương diễn ra tại bến phà Cần Giờ, do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty CT UAV thực hiện.

UAV đã thực hiện chuyến bay mang theo kiện hàng nặng 2 kg với hành trình hơn 12 km mỗi chiều xuất phát từ bến phà Cần Giờ đến bến phà Vũng Tàu tại đường Trần Phú trong 15 phút vượt sông Soài Rạp.

Chuyến bay giao hàng vượt biển bằng UAV đầu tiên từ Cần Giờ đi Vũng Tàu ngày 12/2.

So với giao hàng truyền thống bằng đường bộ, phương án giao hàng bằng UAV tối ưu hơn khoảng 6 lần và hơn đường thủy 3 lần.

Đặc biệt, so với mô hình từng được triển khai tại Singapore với cự ly 2,7 km trong 7 phút, tuyến bay lần này nhanh hơn gấp 2 lần.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết chuyến bay này có yêu cầu kỹ thuật cao hơn với hành trình xa hơn, điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là phải vận hành trong môi trường gió lớn và thực hiện bay vượt biển.

Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế.

Theo tính toán, thời gian toàn trình Cần Giờ – Vũng Tàu bằng UAV có thể giảm 80–90% so với vận chuyển đường bộ.

Khi chính thức khai thác, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000 – 5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày, từ nội thành TP.HCM đến khu vực Vũng Tàu. Từ đây tạo ra một dư địa lớn để phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp, giúp giảm áp lực giao thông và tối ưu chi phí vận hành.

UAV mang theo kiện hàng nặng 2 kg thực hiện chuyến bay biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Việc TP.HCM tiên phong triển khai tuyến bay biển giao hàng bằng UAV, đã giải bài toán kinh tế theo cách hoàn toàn mới.

UAV triển khai giao hàng lần này do GASCO – Công ty về kinh tế không gian tầm thấp (thành viên CT Group) và CT UAV sản xuất.

Các bưu kiện hỗ trợ vận chuyển đầu tiên là các kiện hàng bưu chính, nhu yếu phẩm, dược phẩm và tài liệu phù hợp với cấu hình khai thác của từng loại máy bay.

Theo đơn vị thực hiện, để đảm bảo an toàn cho hoạt động dân sinh và an ninh vùng trời, các tham số bay đã được tính toán kỹ lưỡng. Độ cao tối đa 200 mét, hành lang bay rộng 300 mét và bán kính hoạt động tại khu vực cất/hạ cánh là 500 mét.

Tất cả thiết bị đều được trang bị camera giám sát hành trình và hệ thống tự hành thông minh.

UAV xuất phát từ Cần Giờ đã vượt biển đến thẳng Vũng Tàu.

Đặc biệt, UAV có khả năng đáp ứng nhiều kịch bản vận hành logistics trong điều kiện thời tiết phức tạp, tại những khu vực đặc thù như ven biển, đảo, vùng cách trở giao thông…

Điều này mở ra tiềm năng lớn cho dịch vụ logistic ngoài khơi, dịch vụ kiểm định & giám sát hàng hải, hỗ trợ cấp cứu y tế ngoài khơi, giao tài liệu mẫu kiểm định... giúp giảm chi phí vận hành cho các đội tàu...

Ông Nguyễn Như Thuận – Giám đốc Bưu điện TP.HCM, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và điều kiện khai thác, để tổ chức khai thác bay UAV phục vụ dịch vụ chuyển phát.

Giai đoạn hiện tại chưa mở thu cước thương mại đại trà.