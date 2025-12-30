+
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Công nghệ
World Cup 2018
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
Kinh tế
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Xe
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Trẻ
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Cận cảnh UAV vận chuyển thuốc, vật phẩm y tế
(VTC News) -
Lần đầu tiên, thiết bị bay không người lái (UAV) được đưa vào chuỗi vận chuyển y tế nhằm rút ngắn thời gian luân chuyển cho các tình huống cần xử lý khẩn cấp.
Minh Hoàn - Hùng Cường
Tin mới
Thế giới và Việt Nam chào đón năm mới 2026
14:29 31/12/2025
Thời sự quốc tế
XSMN 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 31/12/2025
14:28 31/12/2025
Xổ số miền Nam
100+ lời chúc Tết Dương lịch 2026 độc đáo, hài hước và ý nghĩa
14:24 31/12/2025
Gia đình
Dân mạng lý giải tại sao con trai ít uống trà sữa, câu trả lời thật bất ngờ
14:04 31/12/2025
Giới trẻ
Chuyện thị tẩm của hoàng hậu và phi tần nhà Thanh khác nhau thế nào?
14:00 31/12/2025
Chuyện bốn phương
Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 31/12/2025 - XSKH 31/12
14:00 31/12/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 31/12/2025 - XSST 31/12
14:00 31/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 31/12/2025 - XSCT 31/12
14:00 31/12/2025
Xổ số miền Nam
Vietlott 31/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 31/12/2025 - Xổ số Mega 6/45
13:58 31/12/2025
Xổ số
Gần nửa năm giam giữ, Thái Lan trao trả 18 tù binh Campuchia
13:35 31/12/2025
Thế giới
Giám đốc show 'Về đây bốn cánh chim trời' khai gì sau khi bị bắt?
13:27 31/12/2025
VTC NEWS TV
Những địa điểm dã ngoại 'sát vách' TP.HCM không nên bỏ qua dịp Tết Dương lịch
13:24 31/12/2025
Giới trẻ
Mất mẹ, mất con chỉ trong 40 ngày, người đàn ông 33 tuổi lại đối mặt ung thư gan
13:17 31/12/2025
Lá lành đùm lá rách
Những dịch vụ giá 0 đồng ở TP.HCM ngày Tết Dương lịch
13:06 31/12/2025
Gia đình
TP.HCM tiếp tục thực hiện can thiệp thông tim bào thai thành công
13:02 31/12/2025
Tin tức
Nữ vận động viên bị cá mập cắn chết, nhân chứng kể tình tiết kinh hoàng
13:00 31/12/2025
Hậu trường
Phật giáo Việt Nam từ bi và trí tuệ cùng dân tộc vươn mình
12:48 31/12/2025
Phóng sự
Đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
12:31 31/12/2025
Chính trị
Đố vui: Thứ gì không hình dạng, không khối lượng nhưng ai cũng chịu tác động?
12:29 31/12/2025
Hỏi - Đáp
Tách hồ sơ vụ chạy giảm án, làm rõ trách nhiệm cán bộ Viện KSND Nghệ An
12:24 31/12/2025
Pháp đình
Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
12:15 31/12/2025
Chính trị
Sập cần cẩu tại dự án The One Tower Đà Nẵng, đè sập tường Bảo tàng Chăm
11:57 31/12/2025
Tin nóng
Samsung thử nghiệm pin 20.000 mAh
11:55 31/12/2025
Sản phẩm
Chuyên gia Hiếu PC gợi ý loạt ứng dụng thay thế Zalo
11:53 31/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Gợi ý loạt caption status tạm biệt năm cũ 2025, chào đón năm mới 2026 độc lạ
11:46 31/12/2025
Giới trẻ
Trùm giang hồ Vi 'ngộ' lĩnh 3 năm tù về hành vi 'đưa hối lộ'
11:44 31/12/2025
Pháp đình
Biên giới Thái Lan - Campuchia trước giao thừa năm mới 2026
11:32 31/12/2025
Thời sự quốc tế
Giám đốc show 'Về đây bốn cánh chim trời' khai về sai lầm tổ chức chương trình
11:28 31/12/2025
Bản tin 113
Ở công ty thì hết trà sữa đến cà phê, ra quán cà phê thì ôm laptop 'làm việc'
11:25 31/12/2025
Ý kiến
Zalo thu thập dữ liệu: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị không đặt người dùng vào thế phải đồng ý
11:15 31/12/2025
Thị trường