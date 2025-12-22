Đóng

Cô gái Nhật gây choáng: Bỏ người yêu thật, cưới AI làm chồng

(VTC News) -

Một nữ nhân viên văn phòng người Nhật Bản gây tranh cãi khi tổ chức lễ cưới với "chú rể" là nhân vật do AI tạo ra.

Mạnh Hùng - Trần Tâm
